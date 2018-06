Ditte sætter hår på de største stjerner: Nu åbner hun rullende hårsalon

I sidste uge satte 23-årige Ditte Wozniak hår på den engelske sanger Lilly Allen. I næste uge åbner hun Danmarks første rullende hårsalon. I en lastbil, hun selv har bygget om sammen med sin far.

- Ugen efter min svendeprøve flyttede jeg til London. Jeg var kommet ind ved et super fedt bureau derovre. Og de dage, jeg ikke var der, satte jeg vækkeuret til klokken syv, og så sad jeg ellers bare på mit lille værelse og øvede mig på dukkehoveder. Jeg flettede hår og lavede fede stylinger indtil klokken 17, hvor jeg måtte holde fri.

Ditte Wozniak fra Gelsted sidder i sofaen i sin nye rullende hårsalon - eller hair and braid bar - og fortæller, hvordan hendes karriere som hårstylist begyndte.

Hun er ikke mere end 23 år, alligevel har hun allerede skabt sig en international karriere som hårstylist, som betyder, at hun i dag færdes hjemmevant blandt de største stjerner.

- Jeg rejser rigtig meget rundt i hele verden og laver modeuger. Jeg flyver flere gange om ugen. Den ene dag er jeg i Hollywood, den næste er jeg i LA eller London. Jeg har lige været ovre og lave Lilly Allens musikvideo. Det vildeste show, jeg nogensinde har lavet, er nok Chanel, vi altid laver i Grand Palais.

Ditte Wozniak har drømt om at sætte hår på stjerner og modeller, siden hun var en lille pige. I dag bor hun skiftevis i Danmark og London.

Hendes chef i dag er ingen ringere end Sam McKnight, som blandt andet var prinsesse Dianas private hårstylist gennem syv år. Hun rejser rundt til de største modeshows i verden som en del af hans team, hvor hun arbejder med modehuse som Chanel, Fendi, Balmain og Burberry.

Drømmen om en lastbil

Ditte Wozniak har altså allerede nået sin første drøm. Derfor har hun nu resaliseret endnu en af sine barndomsdrømme. Sammen med sin far, Claus Wozniak, har hun bygget en lastbil om til en rullende hårsalon.

Når Ditte har sat sig noget i hovedet, så kan man lige så godt bare gøre som hun siger første gang, for hun får alligevel sin vilje i sidste ende. Claus Wozniak, Ditte Wozniaks far.

- Allerede som helt lille sad jeg og tegnede og indrettede lastbiler. Jeg har altid vidst, jeg gerne ville være hårstylist, siger Ditte Wozniak.

Hun indvier lastbilen på Roskilde Festival i næste uge, hvor festivalgæsterne kan komme ind og få lavet lækkert hår og nyde et glas kold champagne samtidig. På sigt skal lastbilen være hendes hovedkvarter i ind- og udland. Den skal for eksempel bruges, når hun arbejder på filmset.

Ditte Wozniak sætter hår på de største stjerner og modeller. Nu har hun bygget en lastbil om sammen med sin far. Den er hendes nye rullende hårstudio. Foto: Kristian Wraae

Ditte Wozniak er en pige, der ved hvad hun vil. Så selvom hendes spidskompetence er hår, har hun heller ikke holdt sig tilbage i ombygningen af lastbilen. En ombygning, der er resulteret i fire pladser i salonen, et sofaområde, toilet og vaskeplads.

- Jeg har selv været med til at sætte plader op og loft op og montere el og alt muligt. Jeg syntes, det var sjovt at se, hvordan hele det her koncept kunne blive til det, jeg havde drømt om.

Når Ditte sætter sig noget i hovedet

Men den største indsats har Ditte Wozniaks far, Claus Wozniak, lagt. Han er heldigvis værkfører hos Sawo i Odense og har hænderne skruet rigtigt på.

- Når Ditte har sat sig noget i hovedet, så kan man lige så godt bare gøre som hun siger første gang, for hun får alligevel sin vilje i sidste ende, siger Claus Wozniak med et smil og tilføjer:

- Og så har hun jo vist, at hun er god til at komme ind de rigtige steder. Hun er virkelig nået langt på kort tid. Det synes jeg godt, vi kan bakke op om.

Men sammenholdet ligger angiveligt også bare til familien Wozniak.

Ditte Wozniak har flere brødre, og da børnene var yngre kørte, Claus Wozniak Europa tyndt med dem, så de kunne deltage i motorcross-løb.

Ditte Wozniak var også med på turene, som ofte erstattede sommerferierne. Og det er måske den barndom, der gav hende drømmen om at bygge en lastbil om til en rullende hårbar, funderer hun i dag.

- Jeg er vokset op i en motorsportsfamilie og har haft benzin i blodet hele livet, så jeg skulle ikke nøjes med et almindeligt studie, jeg skulle selvfølgelig have en stor lastbil, siger Ditte Wozniak.

Og selvfølgelig har den ambitiøse pige fra Gelsted allerede internationale planer med lastbilen.

- Den kommer til at få succes i udlandet. Det vil jeg gerne love allerede nu.