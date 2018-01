DM: Fynske talenter havde skills

Fem fynske unge tog titler ved DM i Skills 2018 i Herning.

De danske mesterskaber i håndværk, DM i Skills 2018, er overstået og de fynske deltagere kom hjem med fire titler.

Mesterskaberne blev afviklet i Herning, hvor i omegnen af 300 unge deltog.

De fynske vindere blev:

Anlægsgartner: Jesper Frederiksen, Otterup (E. Stein Frandsen Anlægsgartnerfirma Aps. Odense) og Peter Levin, Horsens (Svend Erik Lind A/S, Horsens), begge Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus.



Anlægsstruktør: Jesper Helding Knoldsborg Andersen, Faaborg (Korinth Entreprenørfirma A/S, Faaborg) og Anders Konggaard Dyrhøj, Odense (Munck Forsyningsledninger A/S, Odense), begge AMU Fyn.



Gulvlægger: Anders Philip Gadegaard Aagaard, Ejby (BT Gulve Middelfart A/S). Mercantec.



Kosmetiker: Mathilde Ravnhøj, Odense. SDE.

Øvrige vindere:

Alubygger: Tobias Hougaard Christensen, Horsens (Aludan Facader A/S, Hedensted) EUC Nordvestsjælland.



Autolakerer: Stefan Fjellerad, Hjørring (Sundsholmens Autolakering ApS, Nørresundby) College 360.



Automatiktekniker: Frederik Damgaard Pedersen, Nørresundby (Damgaard-Automatik A/S, Aabybro), Techcollege.



Bager: Lasse Nørup Bentsen, Herning (Skolegades Bageri, Herning) Uddannelsescenter Holstebro.



Blomsterdekoratør: Sarah Ydse Prehn Hansen, Sindahl (Mimosa Blomster – Vinkrogen, Hirtshals) Handelsfagskolen.



Brolægger: Jesper Viking Hansen, Ølsted (P.P. Brolægning A/S, Roskilde) og Nichlas Carl Skaarup Drewsen, Ringsted (Kaj Bøje Pedersen A/S, Ringsted) begge Next Uddannelse København.



Bygningsmaler: Nadja Lykke Andersen, Esbjerg (TJ Malerfirma/v Torben Jensen, Esbjerg) Rybners Teknisk Skole.



Bygningssnedker: Justian Raahauge, Glostrup (Exponent A/S, Glostrup) Roskilde Tekniske Skole.



Bygningsstruktør: Line Biltoft Jepsen, Esbjerg (TC Beton A/S, Vejen) og Mathias Kjærgaard Jørgensen, Aabenraa (Chr. Johannesen A/S, Røde Kro) begge AMU Vest.



Detailhandel: Charlotte Halberg Paulsen og Mille Glerup Christensen, begge fra Aalborg og Aalborg Handelsskole.



Elektriker: Nikolaj Sinding Nielsen, Søborg (Elfirmaet PHL, Søborg) TEC.



Ernæringsassistent: Amalie Søndergaard-Pedersen, Graasten (Mad og Måltider, Aabenraa Kommune) EUC Syd.



Flisemurer: Samuel Birk Axelsen, Aalborg (Lund & Staun A/S, Svenstrup J) Techcollege.



Frisør: Laura Lykke Jensen, Hillerød (Hairstylist Lykke Jensen, Gilleleje) NEXT Uddannelse København.



Glarmester: Ali Hussam El Mohamad, Holbæk (Glarmestre Snoer & Sønner A/S, København NV) EUC Nordvestsjælland.

Gourmetslagter: Pernille Løvig Nielsen, Aalborg (Slagteren og kokken i Gistrup) Techcollege.



Grafisk tekniker: Mads Dyrberg Bundgaard, Aalborg (Polyprint, Hedensted ) Techcollege.



Industritekniker: Casper Rasmussen, Kjellerup (KVM Industrimaskiner A/S, Kjellerup) Mercantec.



Karrosseritekniker: Niklas Jensen, Aalborg (Pedersen & Nielsen Aalborg) College 360.



Klejnsmed: Svend Borup Christophersen, Mariager (Skanda A/S, Mariager) Tradium.



Kok: Lasse Zacho Andersen, Slagelse (Støvlet Katrines Hus, Sorø) ZBC.



Konditor: Caroline Amalie Flyvenring Andersen, Charlottenlund (Kurhotel Skodsborg) ZBC.



Maskinsnedker: Christian Lemmermand, Odder (Aksel Kjersgaard A/S, Odder) Skive College.



Mediegrafiker: Benjamin Aa Nygaard, Viby J (Mindmill Denmark A/S, Viby J) Aarhus Tech.



Murer: Kenneth Mølgaard Ebbesen, Spjald (Murerfirmaet Glenn Østergaard, Spjald) Herningsholm Erhvervsskole.



Møbelpolstrer: Ida Sofie Jensen, Odder (Nicolai Bisgaard Møbelpolstrer, Odder) Skive College.



Møbelsnedker: Esben Kellemann Thomsen, Nørresundby (Brdr. Poulsen, Pandrup) EUC Nord.



Personvognsmekaniker: Lasse Poul Juulsgaard Karlsen, Lemvig (Lemvig Autoteknik A/S) Mercantec.



Receptionist: Nicoline Rohmann Håkansson, Aalborg (Comwell Aarhus) Techcollege.



Smørrebrød og catering: Anna Schomburg Hansen, Aalborg (Slagteren og kokken i Gistrup) Techcollege.



Social- og sundhedsassistent: Ida Kaalund, Lemvig (Hospitalsenheden Vest), og Louise Nyby Lisberg, Aulum (Herning Kommune) Social- og Sundhedsskolen, Herning.



Tagdækker: Lasse Langhave Meisner, Hadsten (BM Tagdækning Aps, Hadsten) Learnmark Horsens.



Teknisk Isolatør: Patrick Jørgen Nielsen, Roskilde (Persolit A/S, Rødovre) EUC Nordvestsjælland.



Tjener: Christina Ahlstrøm Pedersen, Juelsminde (Hotel Juelsminde Strand) College 360.

Tækkemand: Christian Alexander Ditlefsen, Kolding (Tækkefirmaet Evald Knudsen og Søn Aps, Egtved) Den Jydske Haandværkerskole.



Tømrer: Mathias Jensen, Herning (Tømrerfirmaet Lj Montage Aps., Ikast) Herningsholm Erhvervsskole.



Urmager: Cecilia Brinch Kristensen, Vejen (Kipp Ure og Smykker, Vejen) ZBC.



VVS-energispecialist: Martin Grambo Krongaard, Aabenraa (Fredslund VVS, Aabenraa) EUC Syd.