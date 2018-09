DM i Dronerace: Piloter kæmpede om titel som Danmarks bedste

Som man styrer en fjernstyret bil med en lille fjernbetjening, kan man nu også styre en drone med op til 200 kilometer i timen gennem en forhindringsbane.

En ny sportsgren, det såkaldte dronerace, er nemlig ved at vinde frem i Danmark.

Søndag var der danmarksmesterskab i Danish Drone Nationals 2018 i Arena Fyn.

Her skulle deltagerne flyve om kap med små droner, der er udstyret med et lille kamera. Billedet fra kameraet ser piloterne gennem nogle briller. På den måde kan man leve sig ind i det virtuelle univers.

31 dronepiloter var tilmeldt konkurrencen, og en af dem var den 17-årige Dane Grace, der også deltog i en international konkurrence i Korea i sidste uge.

- Man kigger gennem nogle briller, som er igennem kameraet på dronen, så det føles, som om man selv sidder i dronen. De giver et andet perspektiv, som i min mening er lidt sjovere, siger han og fortsætter:

- Det føles, som om man er dronen. Man har altid haft en drøm om at flyve, så når man flyver rundt med 160 kilometer i timen og styrter, så kan man tage sine briller af i stedet for at komme på skadestuen.

Den 17-årige Dane Grace har vundet danmarksmesterskaberne de seneste to år.

I videoen herunder kan de følge en drone gennem forhindringsbanen. Billedet fra dronen, er det samme som piloterne ser gennem deres briller.

Populær sportsgren

Droneracing er en af de hurtigst voksende sportsgrene på verdensplan. Konkurrencer med dronerne er allerede store i Asien og USA, og så er populariteten på vej til at blive stor i Europa.

De 31 deltagere i søndagens danmarksmesterskaber er nogle af dem, der også konkurrerer på verdensplan. Men ifølge Christian Clemmensen Møller, der er medarrangør af mesterskaberne, er det ikke kun sjov, de unge får ud af at dyrke sportsgrenen.

- Vi har nogle, der dyrker det helt ned til 6-7 års alderen og opefter. De får en indsigt i ret tekniske ting, som mange af os ikke forstår. De kan selv programmere dronen og tilpasse den i forhold til aerodynamik. De får en dyb teknisk forståelse, som de kan bruge senere hen i deres arbejdsliv, siger han til TV 2/Fyn.

Og Christian Clemmensen Møller er overbevist om, at den nye sportsgren er kommet for at blive.

- Jeg skyder på, at om tre til fire år ser vi større skandinaviske og nordiske konkurrencer. Men det er en sport, der er født globalt, så man skal ud i verden for at kunne finde de bedste konkurrenter, siger han.

Ny danmarksmester

Dane Grace genvandt ikke titlen som Danmars bedste dronepilot. Hans drone styrtede, da et race blev sat i gang, og måtte udgå.

I stedet var det hans holdkammerat Thomas Rafn-Larsen, der sikrede sejren.

- Det er totalt surrealistisk, fordi det hele, det ændrer sig så meget i kvart- og semifinalerne. Jeg havde overhovedet ikke forventet det her. Jeg fokuserede bare på mit eget game og holdt den hjem. Jeg er totalt målløs lige nu, jeg havde slet ikke regnet med det, griner den nykårede danmarksmester.

Dronepiloterne konkurrede ikke kun om medaljer, men også pladser på landsholdet.