Stig har grilludstyr for 100.000 kroner: Her er de bedste råd til at grille

Onsdag viser kalenderen officielt sommer, og for rigtig mange danskere betyder det, at grillsæsonen for alvor er i gang.

Køledisken er fyldt med alskens pølser og marinerede koteletter, men for Stig Jørgensen fra Nyborg er grillen mere end bare et redskab til at tilberede mad udenfor. Det er en sport.

Derfor var han som den eneste fynbo med, da der i weekenden var DM i grill i Roskilde. Sammen med sit hold Burning Cows BBQ grillede han sig igennem disciplinerne fisk, kylling, spareribs, brisket og svinenakke.

Konkurrencen varede i flere dage, og selvom Stig Jørgensen og hans hold ikke kom på podiet i år, er der ingen tvivl om, at han er en af Fyns allerbedste grill-mestre.

Der er dog én ting, det endnu ikke er lykkedes Stig Jørgensen at grille. Find ud af, hvad det er og få grill-mesteren gode råd til at grille herunder: