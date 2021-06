Snuppede DM-titel ved at fange fladfisk og syv kilo tunge torsk

Sporten går ud på, at dykkerne har fem timer i vandet til at fange fisk. Dykkerne får et point per gram, en fanget fladfisk vejer. En rødspætte på to kilo giver altså 2.000 point. De svømmende fisk som torsk og hornfisk tæller dobbelt.

Efter lørdagens og søndagens dyk gik sejren til Johan Wedel fra Brøndby.

- Det gik faktisk rimelig middelmådigt i dag, men i går fangede jeg fem store torsk op til syv kilo på et vrag ved Keldsnor, så der kom jeg rimelig meget foran, siger Johan Wedel.