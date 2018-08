DMI advarer: Endnu et skybrud kan være på vej mod Fyn

Efter en lang og tør sommer har det regnet mange steder på Fyn i løbet af weekenden og mandagen. Og det er langt fra slut endnu.

Der kan være endnu mere regnvejr på vej til Fyn. Muligvis endda i form af skybrud, advarer DMI.

Siden maj har vi stort set vænnet os til mere eller mindre skyfrit vejr og kun yderst sporadiske indslag af byger, blæst og skyer. Men nu har den vejrmæssige pibe fået en helt anden lyd, og søndag endte som en regulær regnvejrsdag mange steder på Fyn.

Og det ustadige, men for mange nok klassiske danske sommervejr, ser ud til at fortsætte de næste dage.

Natten til tirsdag er der endda risiko for voldsomt vejr i form af kraftig regn og skybrud, og der kan stedvis falde mellem 25 og 35 millimeter regn på blot seks timer sidst på natten eller tirsdag morgen.

Desuden er der risiko for lokale skybrud, der indebærer mere end 15 millimeter regn på en halv time.

Kraftig regn og skybrud Kraftig regn er når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maksimalt seks timer

Skybrud er når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maksimalt 30 minutter

Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning.



Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger. Ved at tælle antallet af sekunder imellem lynet og tordenbraget kan du regne dig frem til, hvor langt væk fra dig lynet slog ned.

Mulighed for torden

Det overskyede weekendvejr fortsætter mandag, og i den nordlige del af Fyn kommer der flere steder fortsat lidt regn, men efterhånden kommer der nogen opklaring med mulighed for lidt sol.

Temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader, og vinden bliver svag til jævn, ved kysterne kan den dog blive lidt kraftigere. I aften og i nat bliver det skyet med byger flere steder, der lokalt kan være med torden.

Til gengæld ser natten ud til at blive til at holde ud rent temperaturmæssigt, når den falder til mellem 14 og 17 grader.

Siden tørken satte ind i begyndelsen af maj, har vi stort set kun fået regn i form af byger – som i sagens natur har været meget ujævnt fordelt. Vi skal helt tilbage til den 30. april, for over tre måneder siden, for sidst at finde et udbredt og næsten landsdækkende regnvejr, skriver TV 2 Vejret.

