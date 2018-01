DMI advarer: Kraftig vind på broerne

Vejdirektoratet advarer om kraftig vind på både Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen. Vinden forventes først at stilne af tirsdag morgen.

Ugen har fået en blæsende start, og Vejdirektoratet advarer fra morgenstunden mandag om kraftig vind på broerne over både Lillebælt og Storebælt.

Ifølge trafikken.dk frarådes vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen.

Der er også kraftig vind over Lillebæltsbroen, men ikke så kraftig at det frarådes at bevæge sig ud på broen med vindfølsomme køretøjer.

Oven i det er der risiko for glatte veje flere steder, og der er derfor blevet saltet over store dele af Fyn i løbet af natten.

Vinden forventes at aftage natten til tirsdag. Her kan den til gengæld blive afløst af byger med sne eller slud. Ifølge TV 2 Vejret er chancen - eller risikoen alt efter hvordan man har det med snevejr - størst i det nordlige Jylland, men allerede mandag eftermiddag kan der kommer byger på især det nordlige Fyn.

Vindstød af stormstyrke

Torsdag vender blæsevejret tilbage, når vinden igen tiltager i løbet af dagen.

Vinden bliver hård og kajn komme helt op og få styrke af hård kuling og senere på dagen endda yderligere tiltagende op til stormende kuling, med vindstød af stormstyrke.

Der kommer også en del nedbør vestfra, som især i Jylland kan starte som tøsne eller slud. Størst sandsynlighed er der dog for, at det ender i en ordentlig omgang regn og rusk.

