DMI opfordrer stormflodsramte til at blive inden døre

DMI har udsendt varslinger om vandstandsstigninger på hele Fyn. Stormfloden har passeret det meste af det nordlige Fyn og bevæger sig nu mod Sydfyn.

Vandstanden vil efter klokken 14 stige til over 150 centimeter, og ifølge DMI kan stigningen nå op over 160 centimeter i visse områder.

I Faaborg Kommune kan borgerne forvente en stigning på 165 centimeter over daglig vande, som er på niveau med situationen ved seneste usædvanlige højvande fra januar 2017.

I Faaborg er det lokale beredskab forberedt på det værste

- Vi giver ikke op uden kamp. Vores pumper og water tubes klargjorde vi i går (tirsdag, red.), fortæller Line Klivager, der ejer Faaborg Røgeri Cafe tæt ved havnen.

Hun fortæller til TV 2/Fyn, at det især er vandet i havnen, der stiger nu. Sammen med en række andre lokale forsøger de at holde vandet ude fra bygninger.

- Vi kommer nok til at spærre hele havnen af. Vi har allerede været ude med 50 sandsække og hjulpet andre lokale, der har haft brug for hjælp, siger Line Klivager.

Der vil formentligt komme vand i Havnegade, ved Færgevej og op mod Faaborg Museum.

I Faaborg har havnefoged Lasse Olsen også sat alt ind for at undgå store skader på byen.

- Vi regner med, at det her kommer til at ramme hele byen. Heldigvis har vi gemt alle sandsækkene fra stormfloden i januar 2017, så vi har allerede fordelt 30 paller med sandsække rundt i byen, siger Lasse Olsen.

Hjemmeværnet og beredskabet ankommer til byen klokken 12.00, og de vil sammen med de lokale opsætte vandrør til ekstra beskyttelse.

- Vi er især bekymrede for vores offentlige bygninger, byens museum og transformerstationer, og derfor er det også her, vi allerede har været ude med sandsække, fortæller Lasse Olsen.

Stormfloden har allerede ramt store dele af Fyn

Stormfloden har her til formiddag ramt meget af Fyn og har blandt andet passeret Odense Fjord, Seden Strandby, Nyborg og Kerteminde.

Omkring klokken syv onsdag morgen oplevede de ved Seden Strandby, at vandstanden steg til over 150 centimeter.

Her har Benny Clausen ellers bygget en høj mur ud langs vandet, men den høje vandstigning fik alligevel vandet til at skylle over muren.

- Havde jeg ikke fået lavet muren her, så havde hele byen været oversvømmet i dag, fortæller han til TV 2/Fyn.

Benny Clausen mener selv, at han er sluppet heldigt, og nu kan han nøjes med at pumpe vand ud af haven.

Beredskab massivt til stede

Beredskab Fyn er ude med vandsække og vandrør flere steder på Fyn.

Tidligere onsdag var beredskabet til stede i Nyborg, hvor vandstandsstigningen var værst.

Senere i dag vil beredskabet sætte ind i blandt andet Assens og Faaborg, og her er det vigtigt, at man som borger gør plads til beredskabet.

Sjælden stor vandstigning

Vandstanden i Assens forventes at stige helt op til cirka 160 centimeter i løbet af onsdag eftermiddag og vil toppe omkring klokken 15.00. Ifølge Assens Kommune, har den første bil allerede sat sig fast i vandmasserne.

Kommunen forbereder også vejafspærringer, der træder i kraft fra klokken 12.00 onsdag til klokken 21.00.

I hele Det Sydfynske Øhav forventes vandstanden også at stige til omkring 165 centimeter, og her vil det ifølge DMI ramme hårdest omkring klokken 14.00.

Flere steder ved Sydfyns kyster kan vandstanden sidst på eftermiddagen nå op på et niveau, der normalt kun ses cirka hvert 20. år.

DMI har udstedt en såkaldt 'kategori 3 varsel', der er det højeste niveau inden for vandstandsstigning. Det meteorologiske institut opfordrer til, at borgere i områderne beskytter sig selv og sin ejendom, da de forhøjede vandstande vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring.

Instituttet opfordrer samtidig folk til at blive hjemme og efterkomme rådgivning af myndighederne.



Har du brug for mere info om vandstandsstigningerne, kan du løbende holde dig opdateret om situationen på DMI's hjemmeside og på Beredskab Fyns hjemmeside.

Kilder: Beredskabsstyrelsen og DMI.