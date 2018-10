Kør forsigtigt: DMI varsler voldsomt vejr

Opdatering Varslet er forlænget til klokken ti tirsdag formiddag

En tyk tåge har tirsdag morgen i Efterårsferien lagt sig over store dele af Fyn. Der er risiko for tæt tåge eller rimtåge med sigtbarhed under 100 meter. Derfor advarer DMI mod det voldsomme vejr.

Varslet er ifølge vejr-instituttet gældende for Middelfart, Assens, Kerteminde, Odense, Nordfyn og Faaborg-Midtfyn.

Tågen strækker sig længere end blot til det fynske. På den jyske side af Lillebælt er der også enkelte steder, hvor man skal være opmærksom på det voldsomme vejr. Det drejer sig om Esbjerg, Vejen, Haderslev, Tønder og Kolding.

Svært at se i morgentrafikken

Tågen forventes først at lette ved ti-tiden tirsdag.

Det kan indtil da være svært at se de forankørende røde baglys, og DMI beder derfor trafikanter om at køre forsigtigt og være opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, da tæt tåge kan forårsagde en forøget risiko for trafikuheld.

Læs også DSB anerkender: Rekordmange forsinkelser på Vestfyn

Tågen kan derfor komme til at få en vigtig rolle i morgentrafikken, hvor bilisterne ude på de fynske veje skal være ekstra opmærksomme.

Lunt vejr i vente

Selvom tirsdagen starter med vejr, som kan virke meget gråt og trist, så bliver resten af dagen lun og solrig.

Ifølge DMI kommer temperaturerne tirsdag op omkring de 20 graders varme, når tågen endelig er forsvundet fra øen.

Læs også Mærkværdig indbrudsbølge på Fyn: Tyvene stjæler ikke noget