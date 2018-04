Dobbeltdrab på Langeland: Ankesag afgøres i dag

Den 27-årige mand, der sidste år blev idømt fængsel på livstid for drab på sin gravide ekskæreste og hendes samlever på Langeland, vil have have sin straf nedsat. Torsdag falder der dom i sagen.

Torsdag bliver der afsagt dom i dobbeltdrabssagen fra Langeland. Ankesagen startede mandag den 9. april i Østre Landsret i Odense, hvor den 27-årige drabsdømte mand går efter at få nedsat sin straf. Han blev ellers idømt fængsel på livstid i juni sidste år i byretten i Svendborg. Seksårig datter så på Den 27-årige mand er kendt skyldig i at have skuddræbt sin gravide ekskæreste på 23 år og dennes nye kæreste på 35 år den 17. april 2016 i Snøde på Langeland. Dobbeltdrabet fandt sted, da den 27-årige mand skulle aflevere sin seksårge datter til ekskæresten, pigens mor. Datteren sad altså på bagsædet af hendes fars bil, mens drabet fandt sted. Læs også Dobbeltmorder vil have nedsat sin straf Ifølge tiltalen påkørte den unge mand først parret med sin bil, hvorefter han skød den gravide ekskæreste i hovedet og i kroppen med et oversavet haglgevær. Derefter skød han også kvindens nye kæreste i ansigtet og i den ene arm. Efterfølgende kørte den tiltalte hen til en kammerat på Langeland, som ringede til noget af hans familie i Svendborg, der kom og hentede ham. Da de var på vej tilbage mod Svendborg med den formodede gerningsmand i bilen, blev de stoppet af politiet, som fandt et oversavet jagtgevær i bagagerummet. Herefter blev den 25-årige anholdt. Læs også Dobbeltdrab på Langeland: - Der er tale om likvideringer Erkendt det men ikke planlagt det Forbrydelsen har han erkendt, og derfor handler sagen, der har kørt i denne uge, da heller ikke om, om han er skyldig eller ej. I stedet handler ankesagen om, hvorvidt dobbeltdrabet var planlagt. - Min klient har erkendt at have begået drabene. Men han nægter, at det skete efter forudgående planlægning. Så han har anket til landsretten dels til strafnedsættelse, dels fordi han har svært ved at leve med, at han skulle have planlagt drabene, udtalte den dømte mands forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen til BT sidst i marts. Landsretten havde egentlig afsat fem en halv dag til ankesagen, men dommen ser ud til allerede at falde torsdag eftermiddag. Det er de samme vidner, der har vidnet i landsretten de seneste dage, som gjorde det i byretten. Derudover vil den 23-årige kvindes forældre blive afhørt som del af erstatningsspørgsmålet. Følg med i afsigelsen af dommen her på TV2fyn.dk Læs også Dobbeltdrab på Langeland: Her er tiltaltes forklaring