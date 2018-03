Dobbeltmorder vil have nedsat sin straf

27-årige AJ, der blev idømt fængsel på livstid for at skyde og dræbe sin ekskæreste og dennes nye samlever, får sin ankesag for Østre Landsret efter påske.

