Sjælden delfin fundet død i Odense Fjord

To fritidsfiskere fik sig lidt af en overraskelse, da de på en fisketur opdagede en strandet delfin.

Jens Knud Hedelund og hans fiskemakker var på jagt efter overspringshavørreder i det flade vand i Odense Fjord, da de ville ind til land og holde frokost.

- Der spotter vi så noget inde på land. Jeg siger som det første, at det er en hval. Og min fiskemakker siger, at det er en båd. Men da vi kommer helt tæt på, kan vi begge to konstatere, at det ikke er noget, vi ser hver dag, fortæller han.

Det er ifølge Fjord & Bælt en død hvidnæset delfin, de to fritidsfiskere spottede. Og den er et sjældent syn i Odense Fjord.

- Vi har nogle gange besøg af delfiner i danske farvande, men jeg har ikke hørt, at man nogensinde har fundet en i Odense Fjord, forklarer Fredrik Johansson, der er dyrepasser i Fjord & Bælt.

For Jens Knud Hedelund der ofte fisker i Odense Fjord, var det også et sjældent syn.

- Det har vi aldrig set før. Overhovedet ikke på de her kanter, siger han.

Falmet i farven

En hvidnæset delfin er normalt sort og har en hvid næse, men fordi den har været død i noget tid, har den fået en sart lyserød farve.

- Den har nok ligget der i noget tid og er blevet gammel. De går i forrådnelse, og det gør også, at de er svære at lave undersøgelser på, fortæller Fredrik Johansson.

Hvidnæsede delfiner kan veje op til 350 kilo og blive dobbelt så lange som almindelige marsvin.