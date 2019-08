Døde sæler skal gøre os klogere på naturen 

Siden påske har en død sæl ligget i et akvarie hos Fjord & Bælt i Kerteminde. Her har centerets gæster kunne følge med i, hvordan den døde sæl langsomt bliver spist af mindre dyr såsom krabber og søstjerner.

Det forklarer Jeppe Kaczmarek, der biolog og formidler hos Fjord & Bælt.

- Vi vil vise den proces, der sker i naturen, hvor sådan et kadaver bliver spist af andre dyr. Det er egentlig et stort festmåltid for krabber og søstjerner, siger han.

Vigtig næring for mindre dyr

I dag er det svært at se, at det gamle kadaver engang har været en levende sæl, som har svømmet rundt i havet.

Det er netop den proces, som Fjord & Bælt gerne vil vise de besøgende.

Torsdag fik påskekadaveret så selskab af et helt friskt kadaver. Fjord & Bælt har nemlig fået fingre i endnu en selvdød sæl, der nu skal blive til et lækkert måltid for krabber og søstjerner i akvariet.

- Vi vil gerne vise den første proces, som de gæster, der kommer nu, ikke har fået set. Så vi lader den blive, som er der nu, så man stadig kan se udviklingen på den. Og så kommer der en ny derned, så man kan se, hvordan det er med et helt friskt kadaver, som er det, mange dyr egentlig helst vil have, siger Jeppe Kaczmarek.

Lærer om naturens gang

Siden påske har nysgerrige gæster fulgt med i, hvordan den døde sæl langsomt er blevet til føde for de mindre dyr.

Én af de mange gæster er Helle Hansen fra Ladby, som flere gange har haft børnebørnene med for at følge processen.

- Nu kommer der jo en ny sæl i, og vi har jo fulgt den anden sæl lige fra start af - de fire måneder den har været her. Vi har været her én gang om ugen, siger hun.

Det er nemlig både interessant og vigtigt at lære om livets naturlige processer, mener hun.

- Vi lærer omkring dyrene og dyrenes liv og processer fra død til liv. Den her naturlige del af det, hvor man ikke bliver forskrækket over, at noget bliver spist, siger hun.

Lad de døde dyr ligge

Fjord & Bælt i Kerteminde håber også, at udstillingen at de selvdøde sæler kan lære os alle, at det er vigtigt at lade de døde dyr ligge, hvis vi ser dem i naturen. For naturen skal nok selv rydde op, forklarer Jeppe Kaczmarek.

- Man skal forstå, at det faktisk er vigtigt at lade kadaverne ligge. At vi ikke går og rydder op, selvom vi måske godt kan synes, at det er ubehageligt at se på. Lad det være naturens gang, for naturen klarer alting selv, og det er det mest naturlige i verden, siger han.

Den første sæl blev nedsænket i akvariet på Fjord & Bælt den 12. april. Det er en unge af arten spættet sæl, som blev fundet død på Nordstranden i Kerteminde i efteråret.