Fangelvej: Dødsfald havner på ministres bord

TV 2/Fyn har siden slutningen af august afdækket sagen om en kvindes dødsfald på Botilbuddet Fangelvej. Det får nu politiker Jane Heitmann (Venstre) til at bede de ansvarlige ministre om at forholde sig til sagen. Hun har tirsdag indkaldt Sundheds- og Ældreministeren og Socialministeren til samråd.

Hun vil vide, hvilke initiativer ministrene vil tage for at sikre patienternes sikkerhed på bosteder, og hvordan man vil sikre, at personalet på kommunale og private bosteder har de nødvendige kvalifikationer for en sikker medicinhåndtering.

Indkaldelsen kommer efter, at en mor fandt sin 50-årige datter død på botilbuddet Fangelvej. Sandsynligvis død af medicinforgiftning. Det skete efter en uge, hvor medarbejderne ikke reagerede på flere klare tegn på medicinforgiftning.

Siden har TV 2/Fyn afsløret, at der på tidspunktet for kvindens død lå forældede instrukser på Fangelvej. De instrukser, der var for medicinhåndtering på Botilbuddet Fangelvej i Odense, lever ikke op til gældende krav på området og medarbejderne burde ikke have orienteret sig i disse. Det har både en ekstern undersøgelse og Styrelsen for Patientsikkerhed har sidenhen slået fast.