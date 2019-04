Dødsmetal på Tinderbox: - Det bliver vildere end Rammstein og Volbeat

De sidste to år er åbningskoncerterne på Tinderbox blevet leveret af musikere med fynske rødder, der har været gennem Tinderbox Band Battle. I år er det bandene Karenina, Crown The Beast og Trouble Is, der har fået lov til at spille på en af festivalens store scener.

Vi er meget vildere end Rammstein og Volbeat Crown The Beast

De tre bands blev fundet til finaleaftener på henholdsvis Studenterhuset Odense, Posten og Kansas City i Odense.

Bands klar til at overraske på Tinderbox

Bandet Karenina glæder sig meget til at skulle på Tinderbox og ser frem til at skulle åbne festivalen, når den går i gang torsdag den 27. juni.

- Vi er allerede begyndt at lægge planer for vores optræden på Tinderbox. Vi vil rigtig gerne spille nogle helt nye numre, som vi aldrig har spillet før, fortæller Anna Halkjær, der er forsanger i Karenina.

Om fredagen skal Band Battle-vinderbandet Crown The Beast spille på samme scene som blandt andet Lydmor og Den Gale Pose.

- Det er superfedt, vi skal spille på Tinderbox. Vi havde slet ikke regnet med det. Vi gik rundt i 14 dage med armene over hovedet, efter vi havde vundet Band Battle, fortæller Lars Von Løvendal, der er guitarist i bandet.

Crown The Beast mener selv, at de er de første, der spiller dødsmetal på festivalen.

- Vi er meget vildere end Rammstein og Volbeat, der har spillet på Tinderbox. Gæsterne skal være klar til at headbange, siger Lars Von Løvendal til TV 2/Fyn.

Rock and roll på Tinderbox

Det sidste band, der har vundet Tinderbox Band Battle, er Trouble Is. Bandet, der skal spille om lørdagen, sammenligner sig med John Mayer og Pink Floyd.

- Vi vil lave det vildeste show. Åbningsscenen bliver ligesom i filmen 'A Star Is Born', der hvor Bradley Cooper går på scenen først i filmen. Det bliver fuld rock and roll, fortæller Poul Valdemar Prahl, der er trommeslager i bandet.

HVAD ER TINDERBOX BAND BATTLE? Tinderbox Band Battle giver tre upcoming bands med relation til Fyn mulighed for at give koncert på Tinderbox 2019.



I første fase kunne alle interesserede bands og kunstnere tilmelde sig.



Derefter udvalgte de tre finale-spillesteder hver deres kandidater til en afstemning.



Afstemningen resulterede i det endelige finalefelt af femten bands, der i hold af tre skal konkurrere til de tre finaleaftenener.



Finalerne blev afholdt den 5. marts på Musikhuset Posten, den 6. marts på Kansas City og den 7. marts på Studenterhus Odense.



En jury udvalgte hver aften én vinder, der nu har fået lov til at optræde på Tinderbox 2019.

