Efterforskningsleder: Dødsulykke på rulletrappe var et uheld

Det var et uheld, som førte til, at en 70-årig kvinde mistede livet på Odense Banegård Center den 28. juni. Det slår Fyns Politis efterforskning af ulykken fast.

Ulykken skete ved middagstid, da en 49-årig mand i en elscooter ved et uheld kørte ud over rulletrappen, som fører ned til perron tre og fire.

Her ramte elscooteren kvinden, som blev klemt mellem rulletrappen og elscooteren. Sammenstødet var så fatalt, at kvinden senere samme eftermiddag døde af sine kvæstelser.

Den 49-årige mand kom også selv til skade ved ulykken, hvor han fik et ben i klemme under elscooteren, og hans arm kom i klemme i styret, skriver Fyens Stiftstidende. Han slap dog fra ulykken uden alvorlige skader.

Ikke en forsætlig handling

Men det var ikke mandens hensigt at køre ned ad rulletrappen, forklarer efterforskningsleder Claus Andkjær på baggrund af de sidste to måneders efterforskning.

- Alt i efterforskningen tyder på, at det er en tragisk ulykke. Han skal med et tog fra Odense Banegård, men intet i efterforskningen tyder på, at det var hans hensigt at køre ned ad rulletrappen. Det er ikke en forsætlig handling, som gør, at han ryger ned ad rulletrappen og på tragisk vis forårsager, at kvinden kommer i klemme mellem rulletrappen og elscooteren, forklarer Claus Andkjær til TV 2/Fyn.

Elevator ude af drift

Ifølge Fyens Stiftstidende har der tidligere været forlydender om, at elevatorerne ned til perronen var ude af drift, og at det måske var derfor, at manden endte på rulletrappen. Det kan Claus Andkjær dog ikke bekræfte på baggrund af efterforskningen.

- Jeg kan bekræfte, at der har været en reparatør på en af elevatorerne på banegårdscentret, men jeg kan ikke be- eller afkræfte, om elevatoren var ude af funktion på ulykkestidspunktet, da efterforskningen ikke er tilvejebragt endnu, siger efterforskningslederen.

Efterforskning ikke afsluttet

Det er nogle særlige omstændigheder i sagen, som gør, at efterforskningen endnu ikke er afsluttet.

- Vi har fået indhentet tekniske spor og afhørt vidner på stedet som en del af efterforskningen af den tragiske hændelse. Efterforskningen er ikke tilvejebragt, fordi nogle omstændigheder i sagen har besværliggjort det. Da der er tale om en handicappet mand, har det vanskeliggjort afhøringen, og derfor har efterforskningen trukket lidt ud, forklarer Claus Andkjær, som dog forventer, at efterforskningen snart afsluttes.

- Vi forventer snarest muligt at have foretaget den endelige afhøring af manden, som var involveret i ulykken. Derefter overgiver vi sagen til anklagemyndigheden, og så er det deres vurdering, om der skal rejses tiltale i sagen, siger Claus Andkjær.