Dødt vildsvin på Ærø kommer sandsynligvis fra Polen eller Tyskland

Vildsvinet, der søndag blev fundet død ved Eriks Hale på Ærø, kommer formentlig fra Tyskland eller Polen. Det siger chefkonsulent ved Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor, Stig Mellergaard.

- Det stammer med al sandsynlighed fra en af de store floder, der løber ud i Østersøen. Det kan være enten fra Polen eller Tyskland, forklarer han.

Det døde vildsvin blev fundet på stenene ved stranden, hvor det siden er blevet flyttet fra. Den opgave står Fødevarestyrelsen for.

- Når sådan noget sker, sørger vi for, at det bliver afhentet hurtigst muligt, siger Stig Mellergaard.

Undersøges ikke for sygdomme

Når et dødt vildsvin bliver fundet i den danske natur, bliver det fjernet af Fødevarestyrelsen og hurtigst muligt destrueret. Men selvom det kan være smittet med afrikansk svinepest eller andre sygdomme, bliver det ikke undersøgt.

- Vi undersøger den ikke for afrikansk svinepest, for hvis den har det, betyder det, at vi har et udbrud. Og vi kan ikke forklare udlandet, at det ikke er dansk, siger Stig Mellergaard.

Han forklarer, at et enkelt dødt vildsvin på en strand ikke udgør nogen reel smittefare, og derfor vil man ikke skabe unødig panik. Dog understreger han, at det er vigtigt ikke at røre ved et vildsvin, hvis man finder det.

Det sker med jævne mellemrum, at nogen finder et vildsvin som det på Ærø.

- Det sker et par gange om året, at folk finder vildsvin i den danske natur. Sidste gang var det ved Greve på Sjælland, fortæller Stig Mellergaard.

Fødevarestyrelsen har lavet appen Vildsvinetip, som man kan bruge til at give myndighederne besked, hvis man finder et vildsvin.