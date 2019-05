Politisk enighed: Døgnbemandet politi tilbage til kystbyerne

Står det til de fynske politikere, så er det et spørgsmål om tid, før Fyns Politi er tilbage i kystbyerne med døgnbemandede politistationer. Over 80 procent af de folketingskandidater, der stiller op til folketingsvalget 5. juni i Fyns Storkreds, er enten overvejenede enige eller helt enige i, at politiet skal tilbage til kystbyerne.

Det fremgår af de svar kandidaterne har angivet i TV 2/Fyns kandidattest.

Enigheden, om at politiet skal tilbage til kystbyerne, går på tværs af næsten samtlige partier.

Hos Alternativet, Nye Borgerlige, Partiet Klaus Riskær Pedersen, Konservative, Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti går samtlige kandidater ind for, at politiet skal genetablere de døgnbemandede politistationer.

- Landbetjentene skal også tilbage på hele Fyn. Der ses for tiden en bølge af indbrud og hærværk. Her kommer den lokale betjent netop ind i billedet, skriver Dansk Folkepartis kandidat Eva Jørgensen i en kommentar til spørgsmålet.

Tidligere havde flere fynske kystbyer en politistation. Men da 54 politikredse blev reduceret til 12 i forbindelse med politireformen i 2007 blev mange af de fynske politistation efterfølgende lukket. I dag er der kun politistationer i Svendborg og Odense. Politistationen i Svendborg er bemandet i dagtimerne, men holder kun åbent to timer om måneden. I de øvrige fynske byer er der såkaldte politibutikker, der har åbent første torsdag i hver måned kl. 15.00-17.00.

Hos Socialdemokratiet og SF erklærer flertallet af kandidater sig enige i udsagnet, mens hovedparten af kandidaterne hos Enhedslisten og Liberal Alliance erklærer sig hverken enige eller uenige.

- Politiet skal selv prioritere ressourcerne til der, hvor det giver bedst mening. Vi skal undgå politisk detailstyring, skriver Carsten Bach, der er kandidat for Liberal Alliance, og som hverken er enig eller uenig i påstanden.

Brug for flere penge

Kun én af af de 75 folketingskandidater på Fyn synes, at det er en dårlig ide at lade Fyns Politi genetablere de døgnbemandede politistationer. Det er Rasmus Peter Petersen fra SF, der angiver, at han er delvis uenig i udsagnet.

- Jeg er bestemt tilhænger af døgnbemandede politistationer i de fynske kystbyer. Men jeg er uenig i, at ressource skal tages fra Fyns Politis nuværende budget. Hvis politistationerne i kystbyerne skal genetableres inden for det nuværende budget, vil det betyde færre betjente, da pengene så vil gå til lokale og bygninger i stedet for til betjente. Derfor bør der tilføres flere midler til Fyns Politi, så de døgnbemandede stationer kan genoprettes, siger Rasmus Peter Henriksen fra SF.

Mange uopklarede indbrud

Som TV 2/Fyn har fortalt i sidste uge, så er det kun fem procent af de fynske indbrud, som bliver opklaret. Værst står det til i Tranekær på Langeland, hvor under en procent af indbrudstyvene bliver fanget.

- Det undrer mig jo ikke, at så få indbrudstyve bliver fanget. Det er jo sjældent, man møder politiet på gaden her på Langeland - og sikkert også andre steder på Fyn. Risikoen for at møde en patrulje er jo lig nul her, lød det fra Birger Printz, der er bestyrelsesformand for havnen i Bagenkop.

Den fynske kandidat for partiet Stram Kurs har ikke udfyldt kandidattesten og har derfor ikke taget stilling til spørgsmålet.