Døgnvagt på OUH: Styrelse ønsker dialog med læger

Efter en heftig strid om lægers retssikkerhed havde en overlæge fra OUH inviteret direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed med på job, så hun kunne få et indblik i lægers arbejde. Vagten sluttede med et pressemøde, hvor parterne håbede på mere dialog.

Søndag klokken 12 mødte direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, på en 20 timer lang aften- og nattevagt på Odense Universitetshospital.

Vagten skulle give embedsmanden et indblik i arbejdet på et sygehus i kølvandet på et opråb fra mere end 9000 af landets 39.000 læger.

Anne-Marie Vangsted var inviteret af overlæge Kristian Rørbæk Madsen. Han er også initiativtageren bag et meget omtalt mistillidsvotum skrevet i et åbent brev til styrelsen fra de mange tusind læger.

Et af lægernes kritikpunkter handler om kravene til journalføring, som ifølge lægen ikke kan opfyldes i en travl hverdag. Derfor gives mundtlige beskeder, selv om det er i strid med kravene.

Og balancegangen mellem krav og praksis skal direktøren selv ud og opleve, lyder det.

Svendborglæge idømt bøde

Striden kommer efter en sag fra Svendborg, hvor en yngre, kvindelig læge er dømt for at have udvist forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af en patient i Fælles Akut Modtagelsen på Svendborg Sygehus den 5. august 2013.

Den kvindelige læge bad mundtligt en sygeplejerske om at få målt blodsukkeret på en diabetespatient. Men målingen skete aldrig. Patienten fortsatte med at få insulin. En måned efter indlæggelsen døde patienten.

Den kvindelige læge blev i første omgang frikendt i byretten, men den dom blev omstødt ved landsretten, hvor hun blev idømt en bøde på 5.000 kroner samt en regning på sagens omkostninger.

Sagen er nu indbragt for Højesteret.

Holdt fælles pressemøde efter vagten

Efter den 20 timer lange vagt på intensivafdelingen på OUH havde Kristian Rørbæk Madsen og Anne-Marie Vangsted inviteret til pressemøde.

- Jeg har meget stor respekt for, at Anne-Marie Vangsted tog imod invitationen til at være med på en vagt, siger overlæge ved OUH, Kristian Rørbæk Madsen.

På pressemødet kom det frem, at direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, havde clearet besøget på OUH med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Jeg er rigtig glad for den dialog, som vi har haft på vagten, men nu håber jeg, at hun tager sagen op med sundhedsministeren om, hvordan man i langt højere grad skal medvirke til en højere patientsikkerhed. For det man gør nu, med en aggressiv fremfærd over for enkeltpersoner, det ødelægger patientsikkerheden, siger Kristian Rørbæk Madsen.

Det berører mig dybt

Kristian Rørbæk Madsen kunne på pressemødet fortælle, at antallet af underskrifter på det åbne brev med mistillid til styrelsen nu havde rundet 9000.

- Det berører mig dybt, at så mange har skrevet under. Det er klart, at det reflekterer jeg over, siger direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted.

- Det jeg gør nu, er at der skal nedsættes to arbejdsgrupper. En der skal se på journalføring og en omkring instrukser og ansvarsforhold, siger Anne-Marie Vangsted.

Mange læger var med

Udover repræsentanter fra pressen deltog der også mange læger og hospitals-ansatte ved pressemødet. De kom for at høre, hvad direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed havde at sige. En af dem var læge Gitte Wienholtz, der også selv har arbejdet på OUH.

- Jeg oplevede på mødet, at direktøren fra Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker dialog. Men den yngre læge fra Svendborg, hendes kliniske liv er i et eller andet omfang ødelagt. Og hun havde regnet med, at hun skulle blive en god læge og have mange år i systemet. Nu har hun valgt en anden karriere, og det syntes jeg er ærgerligt, siger læge Gitte Wienholtz.

