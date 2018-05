Dømt for dyremishandling: Hund stukket ihjel med køkkenkniv til sommerfest

En lille terrier blev brutalt aflivet med en stor køkkenkniv under en våd sommerfest sidste år. Onsdag fik manden den hårdeste straf for dyremishandling.

En 23-årig mand fra Glamsbjerg aflivede sin kærestes hund med en køkkenkniv ved en sommerfest sidste sommer. Onsdag blev han kendt skyldig i dyremishandling og idømt fængselsstraf.

Manden holdt i juli sidste år en sommerfest for familie og venner sammen med sin kæreste. Festen blev holdt i haven hos parret i Glamsbjerg. Manden havde i længere tid været irriteret over kærestens hund, der efter hans eget udsagn havde bidt ham i benet flere gange.

Den terrierlignende hund var meget pågående mod gæsterne ved sommerfesten og bed flere af dem i buksebenene, har manden forklaret, og det fik ham til at gå i køkkenet efter en kniv.

- Han har forklaret, at han spontant gik ud i køkkenet og fandt en stor køkkenkniv, som man ellers bruger til at skære spegepølse med. Herefter vendte han tilbage til haven, hvor han greb hunden og gik ind på naboejendommen. Her jog han kniven direkte gennem hundens halsregion, så kniven gik hele vejen igennem, fortæller specialanklager ved Fyns Politi, Klaus Holten Kristensen.

Dømte: Den døde efter et minut

Den fem kilo tunge hund af forblødninger efter et minut, har gerningsmanden forklaret. Sundhedsrådet har dog efterfølgende vurderet, at dyret har været flere minutter om at dø.

Mandens bror puttede efter aflivngen hunden i en plastikpose og smed liget i en nærliggende skov. Den 23-årige gerningsmand vendte tilbage til festen med blod flere steder på hænderne og tøjet.

- Dybest set er det ikke ulovligt for menigmand at aflive dyr. Men det kræver, at man følger en bestemt fremgangsmåde og sikrer, at dyret ikke lider. I dette tilfælde har manden ikke overholdt nogle regler, og der er ingen tvivl om, at hunden har lidt. Derfor er vi på den øverste og strengeste hylde i dyreværnsloven, siger Klaus Holten Kristensen.

Gæsterne meldte værten

Flere af gæsterne til sommerfesten fandt optrinnet så voldsomt, at de meldte manden til politiet.

Retten i Odense vurderede at dyret led i flere minutter, og derfor fik manden den hårdeste straf i følge dyreværnsloven, som er 60 dages fængsel.

- Når vi er nede i denne straframme er det altid kutyme, at fængselsstraffen bliver gjort betinget med samfundstjeneste, og det er også tilfældet i denne sag, siger specialanklageren.

Slut med pelsdyr

Manden har erkendt dyremishandingen og modtog straffen. I følge manden har kæresten affundet sig med aflivningen. I første omgang havde hun krævet erstatning af sin kæreste, men hun udeblev fra behandlingen af sagen i retten, og det tolkede retten som, at hun nu har affundet sig med aflivningen.

Manden blev samtidig frakendt retten til at have med hunde, katte og andre pelsdyr at gøre.