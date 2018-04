Dømt for massive krænkelser af tre kvinder

En 37-årig mand fra Odense blev tirsdag idømt tre måneders ubetinget fængsel for en række krænkelser af to ekskærester og den enes veninde.

Den 37-årige blev dømt for at have hacket computere hos de to ekskærester og den enes veninde, hvor han stjal 20 dokumenter med personlige oplysninger.

Det er formentlig sket i flere omgange i perioden fra sommeren 2015 til 4. januar 2017, da politiet ransagede hans hjem.

Han er også dømt for at have filmet sex med ekskæresterne, uden at de vidste det.

Desuden har han delt pornografiske billeder på en pornohjemmeside af en ukendt kvinde, som til forveksling ligner den ene ekskærestes veninde.

Billederne er ledsaget af en række almindelige billeder af veninden samt hendes navn og CPR-nummer.

Det foregik i perioden fra 25. oktober 2016 til 8. november 2016.

Det takserede Retten i Odense til tre måneders ubetinget fængsel.

Manden har udbedt sig betænkningstid.

