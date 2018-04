Dømt og løsladt igen efter dødstrusler: "Jeg havde en drøm om at banke dig ihjel"

En 24-årig mand er blevet dømt skyldig, efter han har sendt over 20 sms'er med dødstrusler mod sin ekskæreste, hendes mor og nye kæreste. Manden er på fri fod igen, mens retten venter på en mentalundersøgelse.

Henover en periode fra oktober 2017 til februar 2018 truede og chikanerede en 24-årig mand fra Nyborg sin jævnaldrende ekskæreste.

Han skriver sådan noget som: Jeg kunne dræbe dig. Dø. Jeg havde en drøm om at tæve dig til døde og banke dig ihjel. Rasmus Maar Hansen, anklagefuldmægtig

- Der er forskellige slags trusler. Det er både face to face, og så er der trusler, som han har sendt som sms, fortæller anklagefuldmægtig Rasmus Maar Hansen til TV 2/Fyn.

Flere trusler på livet

Den 24-årige blev dømt skyldig mandag i flere forhold, men han blev allerede i februar varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør.

- Grunden til, at man vælger at varetægtsfængsle ham, er den eskalering af tingene. Det bliver ligesom værre og værre. Vi turde ikke andet end at fremstille ham i grundlovsforhør, siger Rasmus Maar Hansen.

Manden blev blandt andet dømt for at have sendt 22 sms'er med dødstrusler til ekskæresten, to til hendes nye kæreste og en til ekskærestens mor.

- Han skriver sådan noget som: "Jeg kunne dræbe dig". "Dø". "Jeg havde en drøm om at tæve dig til døde og banke dig ihjel."

- Det er trusler på livet, og det er også mod ekskærestens familie, fortæller Rasmus Maar Hansen.

Hærværk mod biler og ild i skraldespanden

Desuden blev han dømt for hærværk mod ekskærestens forældres bil, mod ekskærestens bil og for en episode på ekskærestens bopæl.

- Han har trukket hendes skraldespand ud i forhaven, hvor han sætter ild til den. Og så banker han hårdt på døren, og så bliver ekskæresten selvfølgelig forskrækket, siger Rasmus Maar Hansen.

Den 24-årige blev også dømt for overtrædelse af knivloven og ordensbekendtgørelsen efter en episode på OUH.

Her knuste han en rude og optrådte aggressivt ifølge anklagefuldmægtigen.

- Personalet følte sig utrygge og turde ikke andet end at tilkalde politiet. Og her fandt politiet også en kniv på ham.

Løsladt igen

Hvilken straf den 24-årige får afhænger af resultatet af en mentalundersøgelse, som han nu skal igennem.

- Mentalundersøgelsen skal afdække, om han var tilregnelig på gerningstidspunktet, og så skal den afdække om han er egnet til almindelig straf. Så det er lidt svært at udtale sig om, hvad sanktionen ender med at blive, forklarer Rasmus Maar Hansen.

Manden blev løsladt efter domsafsigelsen mandag, fordi Retten vurderede, at der ikke var risiko for gentagelse.

- Men dommeren gav ham den formaning, at hvis han gjorde bare det mindste mod ekskæresten og hendes familie igen, så skulle han nok være indstillet på, at han ville komme i et nyt grundlovsforhør og blive varetægtsfængslet igen.