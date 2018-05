Dokumentfalsk: Ansøgere dømt for fusk med eksamensbeviser

Betinget fængsel og samfundstjeneste. Sådan lød dommen over fem ansøgere, der forsøgte at blive optaget på University College Lillebælt ved at fuske med deres eksamensbeviser.

De fem ansøgere fik en straf på 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste. Derudover skal de betale sagens omkostninger. To af de fem ansøgere tilstod øjeblikkeligt deres snyd med karaktererne på deres eksamensbevis, mens to andre sager er afgjort efter domsbehandling. Den sidste sag er afgjort som tilståelsessag efter domstolsbehandling. I 2016 søgte de om optagelse på Professionshøjskolen for sundhed, samfund, pædagogik og læring. Da de ikke havde tiltrækkeligt gode karakterer til at blive optaget på ærlig vis, ændrede de alle i deres karakterer. Men forsøget på snyd blev opdaget. - Alle fem er dømt for at forsøge at rette en karakter i deres eksamensbevis til en karakter, de ikke havde opnået ved en eksamen, siger Lars Udengaard, der er juridisk chefkonsulent hos UCL. For UCL er det et usædvanligt skridt at politianmelde ansøgere til en af uddannelserne. - Når vi håndterer sagerne så stramt, er det, fordi snyd med eksamensbeviserne er en alvorlig sag, og fordi vi og hele uddannelsessektoren gerne vil beskytte de ansøgere, der følger reglerne, siger UCL's rektor, Erik Knudsen. Fokus på snyd Siden sagen fra 2016 har UCL haft særligt fokus på snyd med eksamensbeviser. Især ansøgere der selv har indsendt eksamensbeviser har været i fokus. Det er kun muligt, hvis eksamensbeviset er udstedt før 2004, eller hvis man ikke bruger nem-id. Det lykkedes ingen af de fem dømte at blive optaget på UCL's uddannelser.