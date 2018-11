Følg med live fra retten: Dom i urinkast-sag klokken 14

20. juli: En større gruppe børn og unge overfalder 15-årig dreng på området omkring. Den 15-årige dreng bliver slået, sparket og overhældt med urin under et overfald. Overfaldet sker en fredag aften i sommerferien, hvor skolen er lukket og varer cirka en time.



29. august: En 16-årig og en 17-årig dreng bliver varetægtsfængslet i forbindelse med overfaldet.



1. september: Endnu en 16-årig dreng bliver varetægtsfængslet i sagen.



2. september: En 16-årig dreng truer den 15-årige offers far med at slå hans søn ihjel.



3. september: Den 16-årige dreng, der truer faren, bliver varetægtsfængslet. Alle sigtede nægter sig skyldige, men erkender, at de har været ved Abildgårdskolen 20. juli.



4. september: Abildgårdskolens leder fortæller, at der ikke er tale om elever fra skolen. Skolen har udleveret videomateriale til Fyns Politi i sagen.



Kilde: Anklagemyndigheden hos Fyns Politi