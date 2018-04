Dommen falder torsdag: 30 indbrud og forsøg på indbrud på tre uger

Torsdag bliver der afsagt dom i en sag om hele 30 indbrud og indbrudsforsøg rundt omkring i Odense. De fandt sted i løbet af omkring tre uger sidste år.

Det oplyser Fyns Politis Anklagemyndigheds driftskontor.

I november sidste år var der en voldsom indbrudsbølge i Odense og Middelfart, hvor to mænd i slutningen af måneden endte med at blive anholdt.

Den ene mand blev sat i direkte forbindelse med nogle indbrud i Middelfart, hvor den anden daværende 27-årig mand blev sigtet for at have stået bag ikke mindre end 30 indbrud og indbrudsforsøg i løbet af omkring tre uger i november 2017.

Den nu 28-årige mand blev anholdt i Svendborg, hvor politiet også fandt en del tyvekoster. Og det var netop tyvekosterne, der var skyld i, at der ventede Fyns Politi et større opklaringsarbejde. Politiet skulle ud og finde ejermændene til tyvekosterne, som hovedsageligt bestod af smykker.

Dommen falder i eftermiddag i Retten i Odense.

