Dommens dag: Årelang strid i Nyborg om ulovlig mur afgøres

Ejer af feriebolig og Restaurant Teglværksskoven har nægtet at følge Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse.

Over 1000 nyborgensere har skrevet under på protester mod muren, den er politianmeldt, og nu skal retten så tage stilling til, om den skal rives ned.

Mandag klokken 14.45 skal retten i Svendborg vurdere, om ejeren af den 45 lange og to meter høje mur i Teglværksskoven i Nyborg skal idømmes bøder og tvangsbøder, indtil han har revet muren ned.

For det fik han besked på allerede i oktober 2015 af Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en odenseansk ejendomsmatador, der via ejendomsselskabet Teglværksskoven Aps. ejer både muren, Restaurant Teglværksskoven og en tilhørende to-etages ferielejlighed.

Læs også Overskudsjord kan bruges til at dæmpe støj ved motorvejen

Spolerede udkik

Sagen har vakt voldsomt folkeligt røre i Nyborg, fordi ferielejligheden, som ejeren i øvrigt først ønskede at bruge som helårshus, under opførslen fik et helt andet udseende end de oprindelige tilladelser lagde op til.

Desuden blev en sti mellem restauranten og ferieboligen nedlagt, så besøgende ikke længere kunne nyde udkikket fra den asfalterede skovvej ud over Storebælt, og endelig fik restauranten sit udendørs serverings-areal amputeret.

Dertil kommer som nævnt sagen om den omstridte mur.

Læs også Borgerne høres i Nyborg: Nu bliver torvet parkeringsfrit

Sagen har været ramt af masser af forviklinger bl.a., havde Naturstyrelsen først givet tilladelse til muren efter skovloven, men ikke oplyst ejeren om, at han også skulle have tilladelse efter strandbeskyttelsesloven.

Efter at sagen var endelig afgjort, ønskede ejeren at erstatte muren med en høj hæk og et hegn, der skulle skærme indkikket til hans ferielejlighed, mens hækken voksede op.

Det er blevet afvist af Kystdirektoratet og har medført trusler fra ejeren om at inddrage udendørsserveringen i Restaurant Teglværksskovens bygning, som kommunen har pålagt ejeren SKAL drives som restaurant.

Der søges lige nu efter en ny forpagter til stedet, da den nuværende forpagter, Rasmus Kirk, stopper efter fem år i jobbet.