Dorthe giver tryg base til voldsramte kvinder

Sydfyn har fået sit første krisecenter for kvinder. Det åbnede mandag i det tidligere ungdomsfængsel Egely i Stenstrup.

Det nyåbnede kvindekrisecentret har plads til syv kvinder og 12 børn - og skal beskytte dem mod voldelige mænd.

Stedet skal ifølge initiativtageren Dorthe Smedegaard give ro og tryghed til kvinderne og hjælpe dem videre i tilværelsen.

- De kvinder der kan få gavn af at være her har været i et voldeligt forhold, psykisk vold og fysisk vold. Kvinden være her i en periode og kommer ud her fra med bolig, job og så videre. Og eventuelt at flytte til et andet område, forklarer Dorthe Smedegaard.

Før Dorthe Smedegaard etablerede krisecentret, var hun i en årrække konsulent inden for socialområdet.

