Dorthe har fyldt lageret af frygt for brexit

- Den her er fra England.

Dorthe Prior Landekildehus holder et lille, gråt kabel mellem hænderne. Den grå ledning forbinder medicinsk udstyr på danske hospitaler.

Siden 2012 har Dorthe Prior Landekildehus forsynet danske hospitaler med medicoteknisk udstyr - altså udstyr til brug hos lægekliniker, ambulancer og hospitaler. Listen over produkter tæller blandt andet blodtryksmanchetter, sensorer til iltmætning i blodet og kabler til kontrol af hjertefunktionen.

No-deal brexit I 2016 stemte den britiske befolkning for at forlade den Europæiske Union. Siden 2016 har Storbritannien forhandlet med EU om aftale på en lang række områder herunder told. Hvis Storbritannien og EU ikke kan nå til enighed ender man med en såkaldt "no-deal brexit. Det vil sige, at man ikke har nogle aftaler for told, samhandel og lignende. Kilde: BBC Se mere

I alt udgør britiske varer omkring 15 procent af sortimentet i hendes virksomhed dp medico supply. Derfor har hun holdt et vågent øje med brexit og frygter i høj grad et såkaldt no-deal brexit.

- Det værst tænkelige scenarie vil være ekstra udgifter til told og længere leveringstid på varer. Det kan betyde, at jeg skal stoppe med at importere fra Storbritannien, fortæller hun.

Ifølge Dorthe Prior Landekildehus kan et potentielt no-deal brexit ramme hende økonomisk.

- Det ville have stor indflydelse på mig som fima, mener hun.

I frygt for en no-deal brexit har den fynske virksomhedsejer valgt at fylder lagerhylden med engelske kabler.

- Det er meget vigtigt, at jeg kan levere med det samme. Derfor har jeg forbedt mig ved at tage flere produkter med hjem, forklarer hun.

Dorthe Priot Landekildehus har importeret flere kabler som disse for at forberede sig på et muligt "no-deal" brexit. Foto: Flemming Ellagaard

Langt fra alene

Dorthe Priot Landekildehus er langt fra den eneste fynske ejer og direktør, der jævnligt følger med i udviklingen vedrørende brexit.

Ifølge en analyse fra Nykredit Erhverv er 26 procent af de fynske ejerledere i virksomheder med tre eller flere ansatte bekymrede for brexit.

Bag om analysen I løbet af sommeren har 2019 har Nykredit fået udarbejdet den årlige ejerlederanalyse på baggrund af 1.002 respondenter fordelt på 12 brancher.



En ejerleder er defineret som en person, der både (med)ejer og (med)leder

en virksomhed. Nykredit har kun spurgte ejerledere i virksomheder med tre eller flere ansatte. Kilde: Nykredit Se mere

En ejerleder er en person, der både (med)ejer og (med)leder en virksomhed.

- Jeg tror, at bekymringen på Fyn hænger sammen med antallet af store virksomheder. På Fyn er der mange store virksomheder, der eksporterer. Derfor er det helt naturligt, at man er bekymrede for brexit, forklarer Torben Rafn, viceregionsdirektør i Region Syddanmark for Nykredit Erhverv.

Selv om flere fynske ejerleder har udtrykt bekymring for brexit, så er brexit langt fra kun en dårlig nyhed; tvært imod.

- En hver forandring byder på nye muligheder. Jeg er sikker på, at robustheden i det fynske erhverv nok skal stå i mod en no-deal brexit eller en deal brexit, uddyber viceregionsdirektøren.

Brexit-rådgivning er populær

Hos rådgiverne ved Erhvervshus Fyn oplever man ofte, at fynske virksomheder spørger ind til, hvornår man får en afklaring på brexit.

- Virksomhederne kommer til os med en usikkerhed om, hvad der skal ske, forklarer Steen Nymann Andersen, der er forretningsudvikler hos Erhvervshus Fyn.

I efteråret begyndte Erhvervshus Fyn sammen med de andre danske erhvervshuse at tilbyde et brexit-program til de cirka 3.000 virksomheder, der bliver ramt af brexit.

- Det er typisk mindre og mellemstore virksomheder, der henvender sig til os angående brexit. Det er formelt set alle brancher, der er i spil i forbindelse med brexit, fortæller han.

Det bedste ville være en aftale, hvor man kunne forsætte som man plejer Dorthe Priot Landekildehus, ejer og direktør, dp medico supply

I skrivende stund skal Storbritannien ifølge BBC forlade EU den 31. oktober - med eller uden en aftale. Det er til trods for, at det britiske parlament har stemt for en udsættelse.

Hos Dorthe Priot Landekildehus er ønsket klar: Hun håber på en aftale mellem Storbritannien og EU.

- Det bedste ville være en aftale, hvor man kunne forsætte som man plejer, under streger hun.