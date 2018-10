Dorthe Ullemose dropper Folketinget

Dorthe Ullemoses navn kommer ikke til at stå på stemmesedlen til næste folketingsvalg.

- Jeg har valgt ikke at genopstille til Folketinget, så jeg efter næste valg udelukkende kan koncentrere mig om arbejdet i byrådet i Svendborg. Jeg må ganske enkelt erkende, at arbejdsbyrden har været for stor i de år, hvor jeg både har været medlem af Folketinget og byrådet. Det er en erkendelse, jeg er nået frem til henover sommeren, siger Dorthe Ullemose i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg brænder for arbejdet både i Folketinget og i byrådet og har været dybt engageret begge steder, men timerne slår simpelthen ikke til. Og så synes jeg, at det er bedre at være 100 % engageret ét sted. Derfor har jeg valgt ikke at genopstille til Folketinget.

Der er ingen tvivl om, at det har været et hårdt pres for Dorthe Ullemose Jesper Buch, politisk redaktør på TV 2/Fyn

54-årige Dorthe Ullemose blev valgt ind i 2015 med 2.670 personlige stemmer.

- Jeg føler meget stærkt, at det rigtige for mig nu er at prioritere arbejdet i byrådet i Svendborg, hvor ansvaret for at fremme DF’s politik alene hviler på mig som DF’s eneste repræsentant. Jeg føler et stort ansvar i forhold til de tusindvis af vælgere, der satte deres kryds ved mig eller DF ved kommunalvalget i 2017. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at DF fører den helt rigtige politik. Den politik vil jeg bruge al min energi på at kæmpe for i byrådet, siger Dorthe Ullemose, der lige nu er partiets forbrugerordfører.

Hensyn til familien

- Og så synes jeg også, at jeg er nødt til at tage mere hensyn til min familie. Det har også været hårdt for dem, når bølgerne er gået højt, og debatten har været hård på de sociale medier. Jeg vil gerne være mere hjemme i Svendborg tæt på familien, siger Dorthe Ullemose.

– Jeg har været utrolig glad for at være medlem af Folketinget. Det er virkeligt et privilegie at have fået lov til at opleve det. Og jeg vil selvfølgelig også passe mit arbejde i Folketinget frem til næste valg, siger Dorthe Ullemose.

DF’s gruppeformand, Peter Skaarup, og DF’s lokalformand i Svendborg, Jakob Broegaard, udtrykker forståelse for Dorthe Ullemoses beslutning.

Mange dårlige sager

Ifølge TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, har der især i perioden efter kommunalvalget været stor turbulens omkring Dorthe Ullemoses person.

- DF's byrådsgruppe blev i foråret sprængt til atomer, da tre af byrådsmedlemmerne forlod eller blev smidt ud af partiet og efterlod Ullemose alene tilbage i gruppen. Desuden var der hele balladen omkring en falsk Facebook-profil, som angiveligt var oprettet af et nært familiemedlem for at skrive negativt om politiske modstandere. Der er ingen tvivl om, at det har været et hårdt pres for Dorthe Ullemose, siger Jesper Buch.

- Men jeg tror nu også, at det ville have været svært for hende at genvinde sit mandat med den megen dårlige omtale. Dansk Folkeparti står ifølge meningsmålingerne til at miste det ene af sine fire mandater på Fyn, og da Ullemose var valgt på det sidste fynske tillægsmandat, ville det nok være blevet hende, som var røget ud, hvis hun var genopstillet, siger Jesper Buch.