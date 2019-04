Hvor går grænsen?: Dorthe vækker trætte skoleelever i Nyborg

Klokken er 6.33 og Dorthe Gammelholm er ved at skrive dagens første SMS-besked til en af de otte elever, som netop nu er under hendes vinger, og som hun skal sørge for møder i skole til tiden.

- Det kan både være familier, hvor der er mindre børn, hvor forældrene måske har et problem med at sove eller har en diagnose, der gør, at det kan være svært at styre tingene om morgenen, så de kommer afsted til tiden. Eller det kan være familier med teenagere, hvor forældrene er på arbejde, forklarer Dorthe Gammelholm.

Op lille Hans

Nyborg Kommune indførte projektet "Op lille Hans" for ni år siden. Der bliver brugt 10 timer om ugen til projektet i 40 uger om året, og det er en billig løsning, mener Dorthe Gammelholm.

- I det samfund vi lever i i dag, hvor vi hjælper mange steder, så er det her en billig løsning på et rimeligt stort problem.

Men er det ikke med til at passivisere folk?

- Nej, det er bare et spørgsmål om at lære nogle ting.

Det er de enkelte skoler, der indstiller elever med højt ulovligt fravær til morgenvækning. Derefter tager Dorthe Gammelholm fat i den unge og familien og laver de praktiske aftaler.

- Vi gør det i en periode. Det kan være to måneder, det kan være tre måneder, eller det kan også for nogle være et halvt år. Hvor efter vi så trapper ud af det med nogle SMS'er til sidst, når det kører, siger Dorthe Gammelholm.

I de ni år som Dorthe Gammelholm har været morgenvækker, er det kun to familier, der har takket nej til den kommunale morgenvækning.

Morgenvækning koster 120.000 om året

Den kommunale morgenvækning koster Nyborg Kommune 120.000 kroner om året. Der er ingen andre fynske kommuner, der har permanente morgenvækkerordninger. I de øvrige kommuner er der midlertidige løsninger, når skoleelever har for højt ulovligt fravær.

- Jeg tænker, at man løser et problem, som kan blive meget dyrt på den lange bane. Hvis ikke ungerne kommer ud med to-taller eller fire-taller som gør, at de kan komme videre i en ungdomsuddannelse, så bliver de dyre for samfundet, siger Dorthe Gammelholm

Der er flere niveauer af morgenvækning. Dorthe Gammelholm vækker trætte skoleelever med SMS, telefonopkald eller ved at tage ud og banke på døren og få den unge ud af sengen.

- Jeg tænker ikke, at jeg tager ansvar fra nogen. Jeg tænker, at jeg forsøger at lære dem at tage ansvar, fordi det er jo også et spørgsmål om at give dem nogle ideer og råd omkring, hvordan det er, at man skal gøre for, at det lykkes for dem at komme op om morgenen, siger Dorthe Gammelholm.