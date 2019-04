Se en times koncert med Dr. Rolf og Kanylerne: Tilbage til virkeligheden efter X Factor

"Der er hul i verden. Jeg kravler ind. 1000 gamle kys strejfer min kind."

Sådan starter den sang, som Dr. Rolf og Kanylerne optrådte med til X Factor audition. Sangen faldt i dommernes smag, og derefter tog det fart.

Bandet fra Sydfyn endte med at gå hele vejen til live shows. På trods af et alternativt udtryk og egne sange fik det fynske orkester stor opbakning fra både publikum og X Factor-dommer Nanna Øland Fabricius, også kendt som Oh Land.

Jeg drømmer om, at vi kan blive ved med at spille i mange år, og gøre os selv og andre glade med det. Ole Rolf Lassen, Dr. Rolf og Kanylerne

Nu er der efterhånden gået halvanden måned, siden Dr. Rolf og Kanylerne røg ud efter det første live show, og de fire musikalske venner er vendt tilbage til virkeligheden.

Søndag bød TV 2/Fyn bandet velkommen tilbage med en koncert på Arne B Music Club i Svendborg. Billetterne til koncerten blev revet væk på få timer.

Dr. Rolfs skæve vokal og de finurlige tekster går lige i hjertet blandt mange musikelskere, og selv om bandets medlemmer er modne mænd, rammer deres musik også aldersmæssigt bredt efter deltagelsen i X Factor.

- Nogle af numrene har lidt en reggaevibe, og teksterne er helt vildt fede. Og at de synger på dansk gør, at man kan relatere til det. Så jeg synes, det er virkelig fedt, lyder det fra 17-årige Elwira Marie Hamilton-Wittendorff, som var blandt publikum til TV 2/Fyns koncert søndag.

Netop ønsket om at ramme et større og bredere publikum var en af grundene til, at Dr. Rolf og Kanylerne meldte sig til X Factor tilbage i august 2018.

- Formålet med X Factor var at få nogle flere spillejobs, og det har vi fået. Så det er skønt, siger forsanger i bandet Ole Rolf Lassen.

Bandet elsker nemlig at spille sammen, og selv om Ole Rolf Lassen har rundet de 70, regner han ikke med at stoppe foreløbig.

- Jeg drømmer om, at vi kan blive ved med at spille i mange år, og gøre os selv og andre glade med det.

Dr. Rolf og Kanylerne Dr. Rolf og Kanylerne er et sydfynsk band, som i 2019 blev kendt i X Factor. Bandets første album "Han prøver bare at finde hjem" udkom i 2018. Bandet består af: Jens Holgersen, kontrabas Klavess Larsen, trommer og banjo Henrik Baunkilde, guitar Ole Rolf Lassen, vokal og guitar

Du kan se hele TV 2/Fyns koncert med Dr. Rolf og Kanylerne her: