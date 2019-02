Dr. Rolf og Kanylerne går direkte fra Svendborg til live shows i X Factor

- Det er mega dejligt. Det var det, vi havde som mål. Selvom vi måske ikke er en typisk X Factor-gruppe, lyder det fra Ole Rolf, som er forsanger i Dr. Rolf og Kanylerne.

De er fredag aften gået videre til live shows i årets udganve af X Factor. Og selvom de efter eget udsagn ikke er den typiske X Factor-gruppe, så var det deres målsætning at nå hertil.

- Hvis ikke vi havde kunnet forestille os at gå videre til live shows, havde vi ikke meldt os, siger Ole Rolf.

Fra egne værker til gamle klassikere

Dr. Rolf og Kanylerne har fået Oh Land, med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, som mentor, og det er noget, som passer den atypiske X Factor-gruppe godt.

- Nanna er super spændende at arbejde sammen med. Fokuseret, venlig og dygtig. Og så har hun en klar vision for os, siger Ole Rolf om gruppens mentor.

Nu venter så mange live shows, som seerne og dommerne tillader, og her skal gruppen for første gang optræde med sange, som de ikke selv har skrevet.

- Vi er taget til X Factor for at spille vores eget musik. Det kan vi ikke gøre i alle live shows, fordi der er forskellige temaer, men vi glæder os til at fortolke andres sange og give dem lidt Dr. Rolf og Kanylerne-stil. Og så glæder vi os bare til at præsentere vores fortolkninger for hele Danmark.

