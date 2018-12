Dobbeltdrab på Helnæs: Dræbt 37-årig familiefar var vellidt og respekteret

Læs også Grundlovsforhør minut for minut: "Jeg har været lejesoldat og ved, hvordan man slår ihjel"

Det var en vellidt og respekteret 37-årig familiefar, som søndag blev det ene offer, da en 43-årig formentlig sindsforvirret mand trak en kniv i entréen på en gård på Helnæs og dræbte gårdens ejer, en 74-årig kvinde, og den 37-årige Benjamin Bonde Nielsen.

Det fortæller personer tæt på Benjamin Bonde Nielsen, som efterlader en jævnaldrende hustru og deres fælles ni-årige søn.

I Retten i Odense fortalte den 43-årige mandag eftermiddag, at han blandt andet stak Benjamin Bonde Nielsen 15 gange og gårdens ejer i hovedet og i halsen.

Benjamin Bonde Nielsen drev tømrerfirmaet Kildevangen, og ud over at have fire-fem ansatte, påtog Benjamin Bonde Nielsen sig også entreprenørarbejde og solgte juletræer og brænde fra adressen på Assensvej tæt ved Dærup nær Glamsbjerg på Vestfyn.

Og netop brændet blev tilsyneladende Benjamin Bonde Nielsens skæbne. Den altid driftige fynbo var nemlig kørt til Helnæs for at aflevere brænde hos den 74-årige Hannelore Elisabeth Bess på Helnæs Byvej 3.

Men i retten forklarede den nu varetægtsfængslede 43-årige mand, at han mente der var for højt vandindhold i brændet. Det startede en fatal kontrovers mellem den 43-årige og Benjamin Bonde Nielsen.

Sønnen blev hjemme denne søndag

Heldigvis havde Benjamin Bonde Nielsen ikke sønnen med sig, som han ellers plejede at have, når han kørte ærinder uden for sønnens skoletid på Gummerup Skole.

I retten forklarede den nu varetægtsfængslede 43-årige mand, at der på gården på Helnæs opstod en kontrovers omkring det brænde (billedet, red.) Benjamin Bonde Nielsen leverede. Den 43-årige mente, at der var et for højt vandindhold i brændet. Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix

Når Benjamin Bonde Nielsen ikke sad bag rattet i en af firmaets biler eller entreprenørmaskiner var han klar til, at springe til som frivillig brandmand eller at gå på jagt med vennerne.

Personer tæt på Benjamin Bonde Nielsen fortæller uafhængigt af hinanden, at han må været blevet overrumplet af gerningsmanden. Den 37-årige familiefar var nemlig ikke kun en stor mand på omkring 190 centimeter, han var også solidt bygget, adræt, beslutningsdygtig og handlekraftig.

Personer tæt på Hannelore Elisabeth Bess, hos hvem den 43-årige boede til leje, fortæller til Ekstra Bladet, at den 74-årige kvinde var en varm person, som "man altid gav et knus, når man mødtes".

Ifølge Ekstra Bladet kom Hannelore Elisabeth Bess oprindeligt fra Tyskland. Hun blev enke for cirka 15 år siden og deltog blandt andet i fællesspisninger og spillede dilettant-teater.

Den 43-årig mand blev kort før klokken 14.30 mandag i Retten I Odense fængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i Middelfart frem til 7. januar.

74-årige Hannelore Elisabeth Bess og 37-årig Benjamin Bonde Nielsen blev fundet dræbt søndag klokken 15.11. Kort efter anholdt politiet den 43-årige. Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix

