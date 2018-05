Motorcyklist dræbt: Bilist sigtet for uagtsomt manddrab

En 42-årig mand er sigtet for at køre bil spirituspåvirket, da han var skyld i trafikdrabet på en 41-årig motorcyklist.

Fyns Politi har sigtet en 42-årig mand for spirituskørsel, efter han torsdag aften påkørte en 41-årig motorcyklist bagfra på Fynske Motorvej nær Odense.

Motorcyklisten mistede ved sammenstødet herredømmet over motorcyklen og ramte autoværnet. Den 41-årige mand døde.

Bilisten, der påkørte motorcyklisten, havde efter ulykken forladt sin bil og stukket af fra motorvejen. Han har senere meldt sig selv til politiet.

- Vi havde en efterforskning i gang, og nettet var begyndt at stramme sig om ham, fortæller Fyns Politis vagtchef Kenneth Taanqvist til TV 2/Fyn.

Da den 42-årige bilist mødte op på politigården i Odense, var han påvirket af spiritus. Det er dog uvist, om han havde drukket inden ulykken. Det skal efterforskningen og afhøring af bilisten afdække.

Efterlyser vidner

Ulykken skete klokken 21.50 mellem afkørsel 49 og 50 nær Odense i østgående retning.

- Han er sigtet for spirituskørsel, for at forlade ulykken og uagtsomt manddrab. Nu skal efterforskningen vise, om han var påvirket, da han kørte på motorvejen, og så skal jurister vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, siger vagtchefen.

Flere vidner har til politiet fortalt, at bilisten kort før ulykken overhalede flere biler og en autotransporter i høj fart.

Politiet mangler dog fortsat at tale med chaufføren af autotransporteren, der kørte med en hvid Mercedes på ladet.

