Drama på kammermusikfestival

For sjette år i træk kan kammermusik-entusiaster få stillet deres tørst efter koncerter, der på overfladen ser yndefulde og harmoniske ud, men som handler om alt det største, værste og bedste i livet.

I Anexet ved Lundsgaard Gods er der kammermusikfestival fra torsdag 8. august til og med søndag. Her optræder en række højt berømmede musikere fra ind- og udland ved i alt 13 koncerter.

Læs også Kammermusik - hvad er det?

Musikken på festivalen er gennemsyret af store, menneskelige dramaer om sorg, håb, kærlighed og tab. Det afspejler sig hos musikerne.

- De musikalske dramaer bliver også til et drama mellem musikerne på scenen. Selvom vi har spillet et stykke op mod 100 gange, så mærker vi følelserne så stærkt, mens man spiller og vi prøver at viderebringe den følelse til publikum.

- Jeg tror, at det er derfor, at det er så enestående at opleve musik live. Det er derfor, at folk elsker at komme til festivals, for de er så tæt på musikken og alt, hvad der foregår med glæde, kærlighed, drama, sorg og tab, siger Jens Elvekjær, der er pianist i Trio con Brio og arrangør af festivalen.

Læs også Cykelmyggen Egon elsker dig for evigt: Kendte musikere udstiller malerier

Kamp på scenen

Bag festivalen står Trio Con Brio, et af de førende, danske kammermusik ensembler, som gennem de seneste år har været både kunstnerisk og økonomisk ledere af kammermusikfestivalen i Anexet ved Lundsgaard Gods, Kerteminde.

For Jens Elvekjær er det stærke sager at spille netop kammermusik.

- Når mennesker spiller sammen, så er det en form for samtale. Og når der er så alvorlige ting på spil, som der er i meget af den her kammermusik, som vi spiller, så er det som om, at vi taler sammen gennem musikken via noder og instrumenter.

De musikalske dramaer bliver også til et drama mellem musikerne på scenen. Selvom vi har spillet et stykke op mod 100 gange, så mærker vi følelserne så stærkt og prøver at viderebringe den følelse til publikum. Jens Elvekjær, Trio con Brio.

- Musikken åbner for en masse oplevelser, som man måske har haft i sit eget liv såsom kærlighed, forelskelse, tab og sorg og drama og skænderi. Så hvis vi har et stykke musik, hvor der for eksempel er en dramatisk kamp, så sker det også på scenen mellem musikerne.

Musikere og publikum i tæt samspil

- Mange af musikstykkerne her på festivalen er skrevet ud fra komponisternes egne oplevelser. De har ledt efter en måde at komme ud med de her følelser og historier på, og det er så blevet til et stykke musik for for eksempel en trio.

- Som musikere skal vi kunne læse mellen noderne og finde frem til hemmelighederne og alt det spændende. Det prøver vi at genskabe for publikum her på festivalen. Som musikere udforsker vi musikken sammen med publikum. Vi kommer tæt på hinanden, og det bliver meget stærkt, siger Jens Elvekjær.

Se hele programmet for festivalen her.