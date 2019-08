Dreng ramt af el-løbehjul i Odense

En dreng var ude at cykle med sin mor, da han søndag aften kort efter klokken 19 blev påkørt af et el-løbehjul på Kertemindestien i Odense.

Fyns Politi tager sagen alvorligt.

- Der skal laves en grundig afhøring af omstændighederne hurtigst muligt, oplyser vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Ifølge Fyns Politis oplysninger var der to på el-løbehjulet, og det er ulovligt.

- Der gælder de samme regler på el-løbehjul som på cykler. Det er ikke tilladt at køre mere end én på løbehjulet, siger Thomas Bentsen.

Søger vidner

Politiet har indtil nu kun talt med ét vidne, som mener at have oplysninger om det konkrete løbehjul. Derfor efterlyser Fyns Politi flere vidner for at kunne opklare sagen.

- Vi efterlyser vidner. Det kan både være nogle, der har set uheldet, men det kan også bare være nogle, der har hørt om det, siger Thomas Bentsen.

De to på el-løbehjulet beskrives begge som afrikanske af udseende, 12 til 16 år og 160 til 165 centimeter høje. Begge er spinkle af bygning, taler dansk og har sort krøllet hår. Den ene var iført mørke bukser og en lys trøje.

Dreng på skadestuen

Den syv-årige dreng måtte en tur på OUH’s skadestue efter uheldet. Ifølge Thomas Bentsen slap han for alvorlige skader.

- Drengen har fået et par knubs, men er ikke kommet alvorligt til skade, siger han.

