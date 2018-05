Dreng truer mand på livet ved legeplads i Odense

Fredag nat blev en 15-årig dreng anholdt efter at have truet en mand på livet i Munkemose i Odense.

Natten til lørdag sender Fyns Politi en patruljevogn ud til Munkemose i Odense. Der har været nogle anmeldelser om, at fem til seks drenge går rundt og truer de mennesker, der går gennem parken.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

- Det drejer sig om nogle drenge, der er af anden etnisk baggrund. Ud fra beskrivelserne af drengene, så er vi ikke i tvivl om, at det er en gruppering, som vi allerede kender. Vi ved de opholder sig i Munkemose og Kongenshave, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn.

Da patruljevognen ankommer til Munkemose omkring klokken et, er drengene stukket af.

- Efter at have ledt lidt rundt i området finder vi én af drengene, oplyser Hans Jørgen Larsen.

Politiet anholder en 15-årig dreng, der passer på en beskrivelse, som en 18-årig mand har givet tidligere på natten. Manden var blevet truet på livet ved legepladsen, der ligger midt i parken i Odense.

Ifølge vagtchefen har den 15-årige dreng sagt til manden, at han havde en kniv, og at han ville stikke ham.

Drengen er blevet sigtet for trusler på livet, men nægter at have noget som helst med sagen at gøre.