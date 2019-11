Drone og hunde har hele natten søgt efter forsvundet 13-årig pige: - Som en nål i en høstak

Opdatering Faktaboksen er opdateret med nye informationer om pigens påklædning.

Med blandt andet hundepatruljer og drone har Fyns Politi hele natten til tirsdag søgt efter den 13-årige pige, der mandag morgen forlod sin behandling på Odense Universitetshospital.

Foreløbigt er der ingen spor af pigen, fortæller vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

- Problemet er, at vi ikke har noget konkret sted at gå efter, så det er som at lede efter en nål i en høstak, konstaterer vagtchefen.

Signalement Pigen er cirka 150 centimeter høj

Hun beskrives som meget tynd og dansk af udseende med mørk langt hår med knold i nakken.

Hun er iført en brun sweater/strik med hvid krave og hvide ærmeender, mørke bukser og sorte Nike sko.

Han fortæller, at politiet med drone har været i Tusindårsskoven og det store grønne areal ved golfklubben derude, ligesom den har været over hele banestrækningen i Odense.

- Hundene har været på alle de grønne arealer ved sygehuset, langs med åen og alle de steder, vi kunne komme i tanke om. De har været i gang hele natten, og vi har stadig hunde ude endnu her til morgen, siger Ehm Christensen.

Forlod OUH

Pigen er sidst set klokken 7.00 mandag morgen, og Fyns Politi blev kontaktet klokken 7.20, hvor pigen havde forladt OUH kort tid forinden.

Ifølge politiet søger hun muligvis mod Sønderjylland, hvor hun kommer fra. Fyns Politi har været i kontakt med busser og andre transportmidler, som kan have transporteret hende væk fra OUH.

Men indtil videre er der ikke nogen konkrete spor i sagen.

- Vi har søgt så bredt, som vi kunne. Hun har ingen penge, ingen overtøj, ingen mobiltelefon, ingen bestemte steder at gå hen på Fyn. Så vi har søgt lidt i blinde, men søger selvfølgelig videre, for når det er en 13-årig pige, så skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, siger Ehm Christensen.

Politiet: Tjek dit udhus

Fyns Politi er fortsat meget interesseret i at høre fra borgere, der kunne have set pigen eller have oplysninger i sagen.

– Ellers må man meget gerne lige tjekke udhuse og carporte, hvis hun skulle være der. Jeg kan ikke give nogen god forklaring på, hvorfor hun skulle være der, men for en god ordens skyld må man gerne tjekke, siger vagtchefen og understreger:

- Man må meget gerne ringe med stort eller småt i sagen.

Han fortæller, at hundefører og hundeleder er blevet sendt hjem for at sove i et par timer, og så møder de ind igen tirsdag formiddag og fortsætter eftersøgningen.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.