12-årige stadig forsvundet: Drone og hunde har ledt hele natten

Den 12-årige Amina, der tirsdag aften blev efterlyst af Fyns Politi, er stadig ikke fundet.

Sådan lyder den seneste melding fra Fyns Politis vagtchef Steen Nyland.

Pigen er tirsdag gået fra Odense Universitetshospital. Ifølge politiet efterlyses hun af helbredsmæssige årsager, og det vurderes ikke, at den 12-årige pige kan klare sig selv på sigt.

Drone og hunde leder

Politiet har været massivt til stede i den sydlige del af Odense hele natten, da der i løbet af eftermiddag tirsdag kom en del tip ind med, at den 12-årige pige eventuelt kunne være der.

- Vi har ledt efter hende hele natten med drone og flere hundepatruljer. Men desværre uden held, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi til TV 2/Fyn onsdag morgen.

Amina er 151 centimeter høj og beskrives som meget tynd.

Hjælp politiet

Fyns Politi lagde tirsdag eftermiddag et signalement og et billede af den 12-årige pige på Twitter og på andre medier i håb om, at det kunne hjælpe dem med at finde frem til hende.

Ifølge vagtchefen er der da også kommet flere henvendelse - men da politiet endnu ikke har fundet Amina, beder de de fortsat om hjælp.

Har du derfor oplysninger, der kan hjælpe politet, kan du kontakte dem på telefon 1-1-4.