For første gang: Droner skal kontrollere letbanebyggeri

Arbejdet med letbanen i Odense vil fremover ikke kun blive kontrolleret fra jorden. Nu skal små droner også holde øje med, hvordan arbejdet skrider frem.

Det oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse.

Ifølge Odense Letbane er det første gang, at droner bliver brugt i forbindelse med et anlægsprojekt i samme størrelse som letbanen i Odense.

Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel (S) mener, at brugen af droner harmonerer med Odenses ønske om at blive Danmarks dronecentrum.

- At bruge droner til at følge letbaneprojektet er for mig at se oplagt og helt i tråd med vores satsning på droner til at skabe innovation og udvikle nye forretningsområder, siger borgmesteren.

Særlig dispensation

Det kræver en særlig tilladelse at flyve med droner over boligområder og veje. Derfor har Odense Letbane sammen med dronecentret UAS Denmark, droneoperatørne Pigeon Air Photo og DroneFyn søgt om dispensation hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Dispensationen blev givet. Derfor kan dronerne for første gang kontrollere letbanenbyggeriet fra oven torsdag den 20. december.

- Jeg synes, at det er glædeligt, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har valgt at give dispensation til dette banebrydende projekt, som er helt i tråd med den nationale dronestrategi, der blandt andet har fokus på at fremme brugen af droner i den offentlige sektor, siger Michael Larsen, der kommerciel chef ved dronecentret UAS Denmark, der har base ved H. C. Andersen Airport.

Afhængigt af vind og vejr vil dronerne også summe over letbanebyggeriet fredag den 21. december.

00:31 TV 2/Fyn havde i midten af november en drone i luften over letbanebyggeriet. Video: Ole Holbech Luk video

Sikker drone

For at få lov til at flyve med drone over byggeriet af letbanen har Odense Letbane været nødsaget til at vælge en mere sikker drone.

Valget er landet på en såkaldt eBee. Den ligner en minatureudgave af et fly.

Alligevel forsikrer Odense Letbane, at dronen er ufarlig. Det skyldes, at der er tale om en letvægtsdrone, der ikke udgør nogen fare for mennesker, hvis den styrter ned.

Byggeriet af Odense Letbane vil fremadrettet blive overfløjet omkring én gang i måneden indtil de sidste spor efter planen er lagt i 2020.

