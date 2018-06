Dronning Margrethe i byen på sommertogt: Her kan du møde hende

Nu er programmet på plads for dronningen, når hun besøger Svendborg to dage i september på årets sommertogt. Og hvis du ikke kan vente, så kan du i artiklen få en masse gensyn fra majestætens fynske besøg .

Dronning Margrethe får lov til at se Svendborg fra flere sider, når hun ankommer til byen den 6. september med Kongeskibet Dannebrog.

Der venter nemlig et tætpakket program for den 78-årig majestæt. Men der bliver også mulighed for at komme helt tæt på hende, når hun skal fra det ene sted til det andet. For dronningen tager turen i karet sammen med byens borgmester.

Dronningen giver 11-årige Marcus Andersen sin opskrift på strandsnegle, da hun besøgte Strynø i 2016.

Det er mit håb, at rigtig mange borgere vil lægge vejen forbi Svendborg, når dronningen kører i karet fra Kongeskibet til rådhuset, og bagefter fra rådhuset til Bryghuset. Bo Hansen, borgmester i Svendborg

Karet gennem byen

Kongeskibet Dannebrog lægger til kaj ved havnen i Svendborg torsdag den 6. september, og så kører dronningen i karet gennem byen til Svendborg Rådhus med eskorte af Gardehusarregimentets Hesteskadron. Herefter kører hun i kareten videre til demensbyen, Bryghuset.

- Vi har ønsket at vise dronningen en mangfoldighed af, hvad Svendborg Kommune har at byde på. Det synes vi er lykkedes med det program, vi har sat sammen, fortæller Svendborgs borgmester Bo Hansen.

- Det er mit håb, at rigtig mange borgere vil lægge vejen forbi Svendborg, når dronningen kører i karet fra Kongeskibet til rådhuset, og bagefter fra rådhuset til Bryghuset, siger han.

Gamle murbrokker og museum

Frokosten bliver på restauranten Stella Maris, og så venter endnu tre besøg for dronningen.

Hun skal forbi virksomheden Scangrip på Rytterhaven, som er kendt for LED-teknologi i arbejdsbelysning. Så tager hun turen til Danmarks Forsorgsmuseum på Grubbemøllevej, inden torsdagens program slutter i Skovparken. Et område, der er blevet løftet, så det ikke længere er på ghettolisten.

Om aftenen er dronningen vært ved en reception på Kongeskibet.

Regentparrets officielle besøg onsdag d. 3. september 2003 i anledning af Svendborgs 750 års købstadsjubilæum. Dronning Margrethe måtte selv svinge murerskeen, ved grundstensnedlæggelsen på Svendborg Zoologiske museum. Arbejdet blev mere omfattende end normalt, hvor Majestæten lægger sidste hånd på værket. Her var ikke gjort forberedelser, så Dronning Margrethe måtte selv hente mørtlen i en spand. - Det har jeg ikke prøvet før, men det skal gøres ordentligt, sagde dronningen. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix

Fredagens program begynder aktivt på Skolerne i Oure Sport & Performing Arts. Og så skal hun videre til Tved, hvor hun besøger Gamle Mursten - en virksomhed, der har specialiseret sig i at rense mursten. Om dronningen ligesom ved besøget i 2003 kommer til at kæmpe med mørtel og mursten, står der ikke noget om i det officielle program.

Se indslaget fra september 2003, hvor regentparret besøgte Svendborg i anledning af 750-års købstadsjubilæum.

Dronningens sidste besøg er på Galleri DGV i Svendborg, hvor der er udstillet kunst af kunstneren Kathrine Ærtebjerg, der er en af de kunstnere, der har medvirket i udsmykningen af Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg.

Dronningen besøgte senest Svendborg Kommune på et officielt besøg i september 2008 sammen med afdøde prins Henrik. Her aflagde regentparret besøg på Skarø.

Se indslag fra 2008, hvor regentparret besøgte Skarø og spiste is - til stor fornøjelse for prinsen.

Udover Svendborg besøger dronningen også Silkeborg Kommune på årets sommertogt.