Dronning Margrethe sejler Dannebrog til Sydfyn

Der foreligger endnu ikke noget program for dronning Margrethes og Kongeskibet Dannebrogs besøg i Svendborg til september.

Når dronning Margrethe til sommer sætter sejl med kongeskibet Dannebrog, så går turen denne gang forbi Svendborg.

Det oplyser Kongehuset.

På sit årlige sommertogt med Dannebrog besøger dronningen udover Svendborg denne gang også Silkeborg.

Svendborg får besøg 6. og 7. september, mens kongeskibet lægger til i Silkeborg 3. og 4. september.

Kongehuset har endnu ikke offentliggjort programmet for de to besøg, men i et opslag på Facebook glæder Svendborgs borgmester, Bo Hansen, sig til besøget:

Dronning Margrethe under sit besøg i Svendborg Kommune i 2008. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix (arkiv)

"Det er altid dejligt at få besøg fra Kongehuset. Og jeg ser frem til, at Dronningen kommer til Svendborg til september. Vi skal nu i gang med at lægge et spændende og interessant program for Dronningens besøg. Det vil ske i et tæt samarbejde med Kongehuset".

Sidst dronning Margrethe navigerede gennem Det Sydfynske Øhav, var det sammen med nu afdøde prins Henrik. Regentparret var på et officielt besøg i september 2008, hvor Skarø var en del af besøget.

De årlige sommertogter med Kongeskibet Dannebrog er en tradition, som går tilbage til Kong Christian 10., der som den første konge gjorde årlige togter i danske farvande til en fast del af sit program.

Traditionen er videreført af Kong Frederik 9. og siden af dronning Margrethe, som begge har lagt vægt på at bruge Kongeskibet Dannebrog til at skabe kontakt med alle dele af riget, skriver Kongehuset.

I den royale kalender er Dannebrog desuden booket fra 23. til 26. august. Her besøger kronprinsfamilien Færøerne.

