Fynsk billedhugger: Dronningen blev meget rørt over min peberkværn

Det kræver en vis opfindsomhed at finde på en original gave til dronning Margrethe. Men det lykkedes til fulde, da dronningen i anledning af sit besøg i Nyborg modtog et håndlavet stykke unika, som ikke findes mage til noget sted i verden.

På papiret er det ganske ordinært: et salt- og pebersæt, såmænd. Men når hele historien kobles på, er det mere end blot en praktisk måde at krydre sin mad på.

Sættet er lavet af egetræstømmer fra Nyborg Slot, som netop nu er under en gennemgribende renovering. Bjælkerne, som stammer fra riddersalen, kan ved hjælp af åreringsdatering dateres tilbage til 1552. Hendes majestæt er protektor for Nyborg Slot og har således et særligt forhold til slottet.

Egetømmer fra cirka 1550 fra Nyborg Slots riddersal. Foto: Morten Albek

- Det er sjovt at tænke på, at dette træ har været agern og vokset op gennem 13- og 1400-tallet for så at blive fældet som cirka 200-årig og lagt som bjælkeloft på Nyborg Slot, hvor Frederik den 3. var ved at bygge en riddersal, siger billedhugger Lars Abrahamsen, som har været med til at skabe gaven.

Sættet er delt op i en underafdeling til salt og en peberkværn på toppen. Foto: Morten Albek

Jeg er meget stolt over at være en del af denne gave og håber da, at Hendes Majestæt får den brugt og ikke bare stiller den i kælderen Lars Abrahamsen, billedhugger

Den gamle drejemester i Gislev Erik Johansen har stået for drejningen af salt- og pebersættet, mens billederhugger Lars Abrahamsen har stået for design. Lars Abrahamsen var også med til at overrække gaven og havde dronningen til bords under den efterfølgende frokost.

- Hun blev meget glad og rørt over gaven og sagde, at hun glædede sig til at tage den i brug, siger Lars Abrahamsen.

Se Lars Abrahamsen fortælle om salt og pebersættet til dronningen: