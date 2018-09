Dronningen kommer på besøg: Her kan du møde hende

Torsdag lægger Kongeskibet Dannebrog til kajen i Svendborg. Royalister vil få chancen for at se dronningen, når hun kører karet gennem købstaden.

Royalister i og omkring Svendborg kan godt glæde sig. Torsdag klokken 10 gæster dronning Margrethe den sydfynske købstad.

Listen over punkter, som dronningen skal igennem ved torsdagens sommervisit i Svendborg, er lang. I kortet nedenfor kan du se dronningens program samt de karetruter, hvor fotolystne borgere kan fange et foto af dronningen.

Zoom ud for at se hele dronningens program for torsdag. Kan du ikke se kortet, så klik her.

Tætpakket program

Dronningen får travlt, når Kongeskibet Dannebrog lægger til i Svendborg torsdag formiddag. Sammen med borgmester Bo Hansen (S) og hans hustru vil de tre blive kørt med karet til byens rådhus af en 1,2 kilometer lang rute. Langs ruten vil der være mulighed for at fange et glimt af dronningen.

Klokken 11:30 begiver dronning Magrethe og Svendborgs borgmester med ægtefælle sig igen ud til kareten. Her går turen til demensbyen Bryghuset. Ruten måler en kilometer og går af blandt andet Tinghusgade og Johannes Jørgensens Vej.

Første gang i 15 år

Torsdagens visit er dronningens første besøg i Svendborg siden 2003. Dengang besøgte dronningen købstaden i forbindelse med dens 750-års-jubilæum.

Udover at fejre købstandens runde jubilæum var dronningen også på besøg hus Svendborg Musikskole og Sct. Nicolai Kirke.

02:55 Sådan så det ud, da dronningen lagde vejen forbi Svendborg i 2003. Video: Henrik Paulsen Luk video

Fredag er dronningen fortsat gæst i Svendborg. Hun forlader den sydsfynsk by ved middagstid fredag.