Dronningen kommer til Nyborg

Nyborg får fint besøg, når Dronning Margrethe II kommer til byen i maj. Det sker i forbindelse med Kongeskibets årlige sommertogt. Inden besøget i Nyborg besøger dronningen og Kongeskibet Køge, før de 31. Maj lægger til ved Kongens Skibsbro. Besøget glæder borgmester Kenneth Muhs (V).

- Det er en stor ære for os at kunne tage imod Hendes Majestæt Dronningen, og i vores planlægning vil vi forsøge at skabe mulighed for, at så mange som muligt kan møde op og se vores regent, siger han i en pressemeddelelse

Andet besøg i Nyborg

Det er blot anden gang, at dronningen kommer på officielt besøg i Nyborg. Første gang var i 2009, hvor hun sammen med Prins Henrik ligeledes var på besøg i forbindelse med et sommertogt.

Det snart 90 år gamle Kongeskib besøgte sidste år flere fynske kommuner, hvor både Ærø, Assens og Svendborg fik royalt besøg.

De årlige sommertogt har været tradition siden Kong Christian den 10. gjorde dem til en fast del af sit program. Siden da er traditionen blevet ført videre af Frederik den 9. og Dronning Margrethe den 2.

Læs også Dronningen i karet gennem Svendborg