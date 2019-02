Gør som Marius: Drop alkohol og undgå dødelig fedtlever

For tredje år i træk kører Sundhedsstyrelsen kampagnen "Hvid Januar". Og det gør faktisk en forskel for din lever, hvis du giver den en pause fra alkohol. Derfor har Marius Grønning Sangild taget udfordringen op.

For 17-årige Marius Grønning Sangild plejer weekendens fester at indeholde alkohol. Og rigeligt af det. Men i denne måned har han besluttet sig for at følge Sundhedsstyrelsens kampagne og holde "Hvid januar".

- Jeg gør det for at vise, at det ikke er et problem for unge at lade være med at drikke i en måned, siger Marius Grønning Sangild.

Tydelig forskel på fedtleveren

Selvom en måned ikke lyder af lang tid, så er det faktisk nok til at give leveren en chance for at skille sig af med overflødige fedtstoffer.

Marius' tre erfaringer fra "Hvid Januar" Nummer 1: "Jeg drikker mere, end jeg tror." Nummer 2: "Folk presser mere, end jeg troede." Nummer 3: "Det bliver hurtigt akavet uden alkohol."

- Hvis man giver sin lever en måneds pause, kan man reducere sit fedtindhold i leveren markant. På den måde mindsker man også risikoen for at udvikle fedtleverbetændelse og skrumpelever, siger læge og ph.d.-studerende på Odense Universitetshospital Kathrine Lindvig.

Halvvejs gennem sin måned uden alkohol fik Marius Grønning Sangild lavet et levertjek. Og her kunne man se, at hans lever allerede efter 12 dage uden alkohol havde et pænt, lavt fedtindhold på 178. Fedtlever karakteriseres ved et leverfedttal på over 250.

Og pauserne fra alkohol er altså vejen frem, hvis man gerne vil have en sund lever, mener Kathrine Lindvig.

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal kampagnen også gøre os opmærksom på, hvor meget vi egentlig drikker i løbet af en måned.

- Kampagnen er vigtig, fordi når man tager en længere pause fra alkohol, bliver man mere bevidst om sine alkoholvaner og mere bevidst om, hvor mange ligegyldige genstande, der ryger ned i løbet af sådan en måned, siger Stine Flod Storgaard, som er specialkonsulent ved Sundhedsstyrelsen.

- Derudover håber vi, at kampagnen kan gøre det lettere at sige "nej tak" til alkohol.

Tre erfaringer rigere

Og netop dét at sige nej til alkohol kan være en udfordring. Det har 17-årige Marius Sangild også erfaret på forskellig vis i januar måned. Især fordi han ganske ofte bliver tilbudt alkohol at drikke.

- Jeg drikker mere, end jeg tror. Det er nærmest hver dag, man lige bliver tilbudt en øl eller en irish coffee, en drink eller et glas vin til maden, siger han.

Derudover er Marius Sangild også blevet mere opmærksom på, at folk presser ham til at drikke alkohol, men han er også begyndt at tænke over, hvorfor han drikker.

- Hvis man for eksempel vil sige hej til en sød pige, så er det bare nemmere, når man har fået noget indenbords.

