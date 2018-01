Drop-in-dåb: Direkte fra gaden og ind over døbefonten

Nu kan du for første gang på Fyn komme lige ind fra gaden og blive døbt i en kirke.

I København har de gjort det flere gange. Med stor succes og efterspørgsel. Drop-in-dåben.

Det kan forekomme en smule uoverskuelig med alle de forventninger, som traditionelt knytter sig til dåb. Skal der være fest, inviteres mange gæster, skal det være en søndag i kirken? Præsterne bag drop-in-dåben i Dalum Kirke

Nu er den trend så kommet til Fyn, hvor Dalum Kirke åbner for, at man kan komme ind fra gaden og blive døbt.

Det sker lørdag den 27. januar mellem klokken 15 og 17.

Uoverskueligt med fest og gæster

- De fleste bliver døbt som spæde, men der er også en del, der af vidt forskellige grunde aldrig er blevet døbt, forklarer præsterne bag drop-in-dåben i Dalum Kirke, Lars Hagensen og Dorthe Tofte-Hansen.

- Måske har de tænkt på det sidenhen i livet og vil egentlig gerne døbes - men det kan forekomme en smule uoverskuelig med alle de forventninger, som traditionelt knytter sig til dåb.

- Skal der være fest og inviteres mange gæster? Skal det være en søndag i kirken? Og så videre, fortæller præsterne.

Med drop-in-dåben kan du i princippet droppe ind i kirken og få dit navn sammen med præsternes Jeg-døber-dig-i-Faderens-Sønnens-og-Helligåndens-navn.

Og der er allerede flere, der har vist interesse for drop-in-dåben.

- Vi har da allerede haft flere voksne og teenagere, der har ringet for at høre mere, fortæller Lars Hagensen, der fortæller, at man ikke behøver at booke tid.

- Det eneste, man skal sørge for, er at have legitimation med sig. Har man ikke dåbsvidner, er vores kordegn og organist klar. Vi sørger for alt det formelle.

81-årig blev døbt

På Vesterbro i København har man allerede afholdt flere drop-in-dåb-arrangementer. Første gang valgte 34 personer i alderen fra et år til 81 år at blive døbt .

- Vi havde ikke forventet en så stor tilstrømning og interesse. Mange mennesker har responderet positivt på den invitation, som drop-in er udtryk for. At det er nemt og ligetil at gå ind i kirken, fortalte Jens Andersen, formand for menighedsrådet for Vesterbro Sogn til TV 2/Lorry i december.

I Dalum tør man ikke spå om antallet af fremmødte på den første fynske drop-in-dåbsdag i januar.

- Kommer der to, så er der to, der fået det bragt i orden, som de måske har tænkt på længe, lyder det fra Lars Hagensen.