Drop frikadellerne, fynbo: Ekstremt vejr kan undgås med grøntsager

Dropper vi kødet på middagsbordet, kan vi spare 52 procent CO2 per kalorie, viser en ny rapport. På Dyrenes Fri Farm i Hesselager er dyrene allerede freddet fra slagtning.

Sommerens ekstreme tørke og skybrud med enorme vandstandsstigninger kan ifølge en ny rapport i det anerkendte tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences blive fremtidens hverdag, hvis ikke kødet erstattes med gulerødder, auberginer og kål.

Handler vi ikke nu, risikerer vi en dominoeffekt, som får Jordens temperaturer til at løbe løbsk, men skifter vi bøffen ud med grøntsager, belaster vi kun klimaet med op mod en tiendedel, konkluderer rapporten.

- Der er behov for fundamentale forandringer i vores samfund, siger klimaforsker, professor og medforfatter til rapporten Katherine Richardson fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet til dr.dk.

Det har formand for Dyrenes Frie Farm, Camilla Kærslund, allerede taget til sig. I 25 år har hun levet som vegetar og de seneste fire år som veganer.

Læs også Test dig selv: Hvad gør du reelt for klimaet?

Vegetar eller veganer? En vegetar spiser ikke kød, fjerkræ eller fisk og lever dermed af frugt og grønt, korn, bælgfrugter, nødder og frø. En veganer spiser ligesom vegetaren ikke slagterivarer, men undgår også animalske produkter som mælk, æg, ost, honning, pels, uld læder og produkter testet på dyr.

Derfor plasker tidligere produktionssvin rundt i det kølige mudder på hendes refugium i Hesselager. Aldrig skal de bekymre sig om at havne på middagsbordet udskåret som flæskesteg eller hakket til frikadeller.

- De er reddet fra slagtning og lever nu et liv, som er det tætteste, man kan komme på total frihed, fortæller Camilla Kærslund.

Nervøs for fremtiden

En af klodens største klimasyndere er produktionen af kød. Går man fra et spise gris til udelukkende at spise grøntsager, sparer man ifølge rapporten 52 procent CO2 per kalorie - og selvom mennesket siden historiens begyndelse er kendt for at smæske sig kød, er det nemt nok at droppe mørbraden, mener veganeren Camilla Kærslund.

- Selvfølgelig kan vi det. Det handler bare om at tage en beslutning om at gøre det, siger hun.

Læs også Salget af plantefars stiger: Mejeri må mande op

00:31 Camilla Kærslund mener, at vi selv bør tage afærre og ikke vente på et klimaudspil fra politikerne. Luk video

Forskere mener, at den menneskeskabte globale opvarmning kan starte en såkaldt dominoeffekt, der medfører yderligere opvarmning af Jorden. Det betyder, at kloden kan blive fire til fem grader varmere, og havet kan stige 10 til 60 meter.

- Først og fremmest reagerer jeg ved at blive ked af det, fordi det egentlig bare er med til at understrege noget, som jeg nok egentlig godt var klar over.

- Jeg er nervøs for fremtiden, fortæller Camilla Kærslund.

Det behøver til gengæld svinene og deres venner æslerne og gederne på Dyrenes Frie Farm i Hesselager ikke at være. De er enten blevet foræret til refugiet eller frikøbt af Dyrenes Frie Farm.

Læs også Skepsis: Er Heartlands bæredygtige mad overhovedet bæredygtig?