Drop løbeturen: Pizza og cola er bedre for dine tømmermænd

Tinderbox er slut for denne gang, og med de mange koncerter, øl og oplevelser fra årets musikfestivaler følger tømmermænd og træthed - men hvad er den bedste kur for tømmermænd?

Spis en rugbrødsmad med salt, løb en lang tur, eller drik en liter vand, før du går i seng. Der er mange råd, men hvordan kommer du bedst dine tømmermænd til livs?

Du er måske den helt friske overskudstype, der hopper i løbeskoene eller på kondicyklen efter en dag eller uge med druk, men det hjælper rent faktisk ikke på dine tømmermænd.

Når du har drukket, arbejder din krop på højtryk for at udskille en masse affaldsstoffer og afgifte sig selv. Dit blodsukker er lavt, din krop føles varm, og du oplever måske ”tømmermands-depression”. Det sidste kan beskrives som angst og en udtalt ulyst til alt. Det er ubehageligt, men bestemt ikke unormalt.

Du kan ikke svede dine tømmermænd væk, så bliv i sengen, og drop kondicyklen og de hurtige 90'er-briller. Foto: Jonas Bertelsen

Spis godt

Det første, du skal gøre, når du vågner, er at spise. Dit blodsukker vil helt sikkert være lavt efter en nat eller flere med druk. Så længe du har lavt blodsukker, vil du muligvis opleve symptomer som kvalme, træthed og en generel ugidelighed.

Det er ikke bevist, at lavt blodsukker giver dig tømmermænd, men et højt blodsukker hjælper dig helt sikkert med at bekæmpe dem. Så sørg for at spise måltider løbende hele dagen.

Du skal spise en masse - og ikke kun chips og slik. Foto: Jonas Bertelsen

Masser af søvn

Du føler måske, at du sover lidt bedre efter et par øl, men det er langt fra sandheden. Når du har drukket alkohol, er din puls højere, søvnkvalitet lavere, og din lever arbejder på højtryk for at forbrænde alkoholen, mens du sover.

Den dårlige eller manglende søvn er en selvforstærkende faktor for dine tømmermænd. Derfor skal du bare sove alt det, du overhovedet kan.

Når du ikke kan sove mere, så se noget sjovt ,og bekæmp din tømmermandsdepression på den måde. Foto: Jonas Bertelsen

Drik rigeligt

Alkohol har en vanddrivende effekt, så for at undgå dehydrering dagen derpå skal du sørge for at drikke en masse. Især hvis du kaster op.

Har du ubalance i din væskebalance, betyder det ikke kun, at du mangler væske, men også de elektrolytter, der får din krop til at fungere normalt. Det betyder også, at du ikke skal drikke hvad som helst.

Et kinesisk studie har påvist, at urtete kan forværre dine tømmermænd, mens det derimod hjælper at drikke almindelig sodavand med sukker.

Drik rigeligt cola. Det er bedre end urtete, siger et kinesisk forskningsprojekt. Foto: Jonas Bertelsen