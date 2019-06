Overraskende alliance: Drop rød og blå blok - stem sydfynsk

- Glem partitilhør. Stem lokalt!

Sådan lyder opfordringen fra to vidt forskellige folketingskandidater fra Fyn.

Når vi skal sætte vores kryds til folketingsvalget, skal vælgerne ikke tænke på, hvilket parti politikerne kommer fra - altså om de er røde eller blå.

Vi er slet ikke enige politisk. Derfor er den her video heller ikke nogen form for politisk rød og blå alliance - tværtimod. Bjørn Brandenborg, folketingskandidat, Social Demokratiet

De skal i stedet overveje, hvor de bor. Det mener Konservatives fynske folketingskandidat Jørgen Nielsen og socialdemokraten Bjørn Brandenborg, der begge bor på Langeland.

De har sammen lavet en valgvideo, hvor de opfordrer sydfynboerne til at tilsidesætte deres kontroverser, ligesom de to kandidater har gjort og i stedet for stemme lokalt.

- Vi er slet ikke enige politisk. Derfor er den her video heller ikke nogen form for politisk rød og blå alliance - tværtimod. Men det er en alliance for Langeland, Ærø og Svendborg - hele Sydfyn, siger den konservative Jørgen Nielsen i valgvideoen.

Anbefaler konkurrenten

Hvis de to kandidater skulle sige noget pænt om hinanden, er de fuldstændig enige om, at den anden er en kanon fyr.

Alligevel kan det virke meget underligt, at de to politiske modsætninger mødes og laver en video sammen.

Men de er begge enige om, at kampen for det lokale er vigtigere end blå og rød blok.

- Vi snakkede sammen om, om vi ikke skulle lave sådan en video, hvor vi anbefalede hinanden. Vi er jo ikke enige politisk, og det tror jeg heller ikke, vi bliver i dag, men vi er enige om, at vi i hvert fald skal have noget lokal indflydelse, og vi har brug for at have et lokalt talerør, siger Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet til TV 2/Fyn.

- Ja, vi er enige om kampen for yderområderne, bakker den konservative Jørgen Nielsen sin modsætning op.

Kampen for udligningen

Der er ikke mange ting, som de to sydfynske folketingskandidater er enige om. Men ud over at være enige om, at de sammen vil kæmpe for, at det bliver en lokal, der ender i Folketinget efter onsdagens valg, så kæmper de også begge for en bedre udligning.

- Vi skal sikre, at uanset hvem der vinder regeringsmagten lige om lidt, så får vi en ny udligning til Sydfyn, og de sydfynske øer. Det gør vi altså bedst, når vi har nogle lokale folketingsmedlemmer, som bor og lever i den valgkreds, som de er opstillet i, og som ikke bor langt væk og ikke har forstand på vores virkelighed, siger Bjørn Brandenborg.

Hvorfor er det så vigtigt, at det er én fra Sydfyn, der bliver valgt?

- Det er, fordi det er os, der bor og lever i den virkelighed. Det kan godt være, at man har holdninger til, at man skal have en ny udligning, når man bor inde i København. Men man oplever ikke konsekvenserne af de reformer, man laver, hvis ikke man er i virkeligheden. Og det er Jørgen og jeg, svarer Bjørn Brandenborg og fortsætter:

- Vi ved jo, hvor skoen trykker, og hvad der er brug for. Og det har man bare lidt svært ved, når man ikke er i virkeligheden.